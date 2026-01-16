La puntata di giovedì 15 gennaio 2026 de La ruota della fortuna ha segnato un passaggio di testimone importante: negli studi di Mediaset, è emerso un nuovo protagonista destinato a far parlare di sé, ovvero il giovane Leonardo, oculista di Monza, capace di ribaltare i pronostici e conquistare il titolo di campione.

Chi è Leonardo de La ruota della fortuna

Il nuovo campione ha costruito la sua vittoria senza clamore, affidandosi a una strategia fatta di attenzione e precisione: forse non è stato il concorrente più appariscente, ma ha saputo rispondere esattamente nei momenti giusti, rimanendo sempre agganciato alla partita e sfruttando al meglio le occasioni decisive.

Quando il gioco è entrato nella fase finale, il professionista monzese ha mantenuto la calma, trovando la soluzione vincente che gli ha permesso di superare Yersi la campionessa in carica e di chiudere la puntata davanti a tutti.

La serata si era aperta nel clima leggero che da sempre contraddistingue il programma, tra battute del conduttore e l'energia di Samira Lui, che come abbiamo già accennato è davvero perfettamente inserita nei meccanismi dello show televisivo e ha saputo conquistare i telespettatori italiani. Chiaramente, al centro del programma c'è sempre il gioco, con una sfida che ha visto il ritorno di Yersi Graziosi, campionessa in carica reduce da due puntate molto fortunate, e la presenza di Francesca, cuoca toscana determinata e competitiva.

Cosa è successo nella puntata di ieri

Il primo verdetto ha premiato Leonardo con "solo" 13.900 euro, cifra che gli ha garantito il titolo di nuovo campione de La Ruota della Fortuna, ma la partita non era ancora conclusa. Nella Ruota delle Meraviglie, il gioco finale che spesso riserva sorprese amare o colpi di fortuna improvvisi, il concorrente ha alternato rimpianti e soddisfazioni. Dopo aver mancato una risposta che nascondeva il premio massimo, è riuscito comunque a centrare una soluzione corretta che gli ha assicurato altri 10 mila euro.

Il totale della sua prima partecipazione da protagonista è salito così a 23.900 euro, un risultato significativo che gli consente di tornare in studio già da stasera, con il ruolo di campione da difendere e con la possibilità di incrementare il bottino.

Il pubblico saluta la campionessa di Falconara

Per Yersi Graziosi, 36enne campionessa che arriva da Falconara, nelle Marche, si chiude invece un percorso comunque brillante, impreziosito da oltre 56 mila euro vinti complessivamente e da una presenza che ha lasciato il segno. Sui social network, in tanti l'hanno riconosciuta, in questi giorni, e le hanno augurato l'in bocca al lupo, che a quanto pare è servito.

Il successo de La ruota della fortuna

Nel panorama televisivo italiano, i quiz storici continuano a rappresentare una certezza: infatti, nonostante il moltiplicarsi dell’offerta e il cambiamento delle abitudini del pubblico, il reboot di alcuni programmi come La Ruota della Fortuna riesce ancora a creare un legame quotidiano con chi si trova dall'altra parte dello schermo, trasformando il preserale in un rituale familiare fatto soprattutto di spensieratezza e sorrisi.

Merito anche di chi è oggi al timone della trasmissione, che Mike Bongiorno a suo tempo aveva contribuito a rendere famosa: al centro dello studio di Canale 5, c'è la guida ormai iconica di Gerry Scotti che è accompagnato ogni sera da un'altra protagonista che si sta facendo sempre più apprezzare, ovvero Samira Lui.