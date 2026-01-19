Laura Pausini é finita al centro di una polemica mediatica per il rilascio della versione italo francese di Due vite, brano cantato da Marco Mengoni nella sua versione originale. Dal web sono giunte alla cantante molteplici critiche dagli utenti che in particolare la tacciano di urlare danneggiando il brano originale ma a sua difesa é, intanto, intervento lo Staff.

Laura Pausini torna a cantare in francese: i motivi della polemica online

Molti utenti sono intervenuti sui canali social di Laura Pausini tacciandola di non cantare le sue canzoni bensì quelle dei colleghi.

Ma non solo. Dopo il rilascio della cover di La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, Pausini ha pubblicato la versione italo francese di Due vite di Marco Mengoni dal titolo La dernière chanson che tra le altre reazioni ha ricevuto perlopiù dissensi. Tanto che a difesa della cantante emiliana é intervenuto sui social della stessa lo Staff management.

"Solo Mengoni la può cantare… non mi piace rifatta da nessun altro", ha scritto un utente e lo staff di Pausini ha però prontamente ribattuto: "Ottimo, allora non ascoltarla! Non è un’inchiesta comunque! Non viene chiesta l’opinione di nessuno. Questo è il lancio dell’omaggio in francese che Laura Pausini fa a Marco Mengoni. LPSTAFF".

I consensi per l'artista nel mondo

Tuttavia, ben al di là delle critiche, Laura Pausini, che condurrà il Festival di Sanremo, ha ricevuto anche consensi per il lancio della nuova cover sulle note di Due vite. A margine del video ufficiale della versione francese del brano di Mengoni si leggono molteplici messaggi di apprezzamento per lei e non solo da italiani connazionali ma anche da parte dei fan nel resto del mondo, anche da francesi. Molti sono gli utenti che hanno ammesso all'artista italiana di apprezzare la sua capacità di rendersi poliglotta e di cantare in una lingua straniera come il francese rendendo il duetto registrato con Julien Lieb ben riuscito. Dopo il rilascio, sulla piattaforma di YouTube, il video ufficiale della versione La dernière chanson ha totalizzato in poche ore oltre 200mila visualizzazioni, finendo tra i trend topic delle novità musicali più discusse sulle piattaforme online, in particolare sui social come TikTok.