Siamo solo alla sua terza partecipazione - la quarta con quella di questa sera, 19 gennaio - e già Francesco è divenuto uno dei volti più riconoscibili del quiz show L'Eredità, il più longevo della televisione pubblica. Il concorrente ha infatti raggiunto la Ghigliottina per tre sere consecutive, confermandosi come il campione del momento nella trasmissione condotta con successo da Marco Liorni.

Un percorso solido, fatto di concentrazione, intuizioni brillanti e qualche beffa finale che non ha però scalfito l'apprezzamento del pubblico nei suoi confronti.

Curiosità su Francesco, il campione de L'Eredità

Di Francesco non si conoscono molti dettagli personali, ma una caratteristica non è passata inosservata sin dal primo momento: la sua altezza imponente, 2 metri e 8 centimetri, che lo rende immediatamente riconoscibile in studio. Lo stesso Marco Liorni, nel presentarlo, ha evidenziato: "Che non mi si dica che sono basso, è lui ad essere alto".

Puntata dopo puntata, però, più della statura è stata la sua calma a colpire, insieme alla capacità di arrivare sempre fino alle fasi decisive del gioco. Nella vita, secondo quanto si è appreso, il neo campione ha una grande passione per il basket, disciplina che - anche per via della sua altezza - pratica a livello agonistico.

Com'è andata l'ultima puntata del programma di Rai 1

Nella puntata di domenica 18 gennaio, Francesco ha superato ancora una volta tutti gli avversari, battendo in particolare il campione Federico, che oggi sarà alla sua quindicesima puntata, nel round dei Cento Secondi e conquistando appunto per la terza volta consecutiva l'accesso alla Ghigliottina, dove partiva da un montepremi iniziale di 170mila euro.

Nonostante le ottime prestazioni, la Ghigliottina si è rivelata finora crudele con Francesco, che nell’ultima puntata, dopo i vari dimezzamenti, ha fermato il montepremi 21.250 euro. Le cinque parole da collegare erano base, occulta, forno, economica e tiro. Dopo aver riflettuto a lungo e aver anche cancellato una prima intuizione, Francesco ha scritto la parola posizione.

La soluzione corretta, però, era potenza. Una risposta che ha lasciato l'amaro in bocca sia al campione sia al pubblico, che sui social ha commentato definendo la soluzione tutt'altro che semplice.

La Ghigliottina del giorno prima: un altro colpo mancato

Anche nella puntata precedente Francesco era arrivato a un passo dalla vittoria. In quell’occasione, con un montepremi sceso a 87.500 euro, le parole da collegare erano operazione, doccia, quotidiano, marciare ed effetti. Francesco aveva scritto piano, convinto della scelta, ma la parola vincente era colonna. Ancora una volta, una soluzione sottile che ha diviso il pubblico.

Ghigliottina finale sbagliata davvero per motivi che forse sono anche un po' discutibili, tra ieri e l'altro ieri, ma quella che ha fatto più discutere è stata la sua prima partecipazione: Francesco aveva puntato sulla parola digitale, mentre la risposta corretta era virtuale.

Un errore comprensibile, visto che il termine virtuale si incrocia in molti modi con la parola digitale.

Si parla infatti di mondi virtuali per indicare ambienti digitali tridimensionali in cui si può interagire, lavorare o giocare. Esistono amicizie virtuali che nascono online, quindi sul digitale, e possono diventare anche molto forti, visite virtuali che permettono di esplorare musei e luoghi reali da casa, quindi sono anche visite digitali, carrelli virtuali per fare acquisti su internet e perfino monete virtuali come le criptovalute.

Il pubblico si schiera con Francesco

Tutti collegamenti logici che rendono la Ghigliottina uno dei giochi più difficili della televisione, e dove - secondo il pubblico da casa - poteva davvero starci anche la parola digitale.

Nonostante le mancate vincite, Francesco continua a essere molto apprezzato. Sui social in molti sottolineano la difficoltà delle parole finali e fanno i complimenti al concorrente per la costanza e la lucidità dimostrate sera dopo sera.

Arrivare tre volte di fila alla Ghigliottina non è affatto scontato e dimostra una preparazione solida, ma ora resta da capire se Francesco riuscirà a spezzare la maledizione della Ghigliottina e portare finalmente a casa il montepremi. Una cosa è certa: il pubblico continuerà a seguirlo con attenzione, perché il campione c'è, la vincita economica potrebbe essere solo questione di tempo.