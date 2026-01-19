Su Rai 1, è stato diffuso il nuovo promo de L'Invisibile - La Cattura di Matteo Messina Denaro. Stando alle anticipazioni la squadra capitanata da Lucio Arcidiacono è pronta a catturare l'ultimo Padrino, ma dovrà fare i conti con una talpa all'interno del gruppo. Motivo per cui la moglie del Colonello del ROS si raccomanda di catturare il boss di Cosa Nostra altrimenti saranno costretti ad andare via da Palermo.

Le anticipazioni su L'Invisibile - La Cattura di Matteo Messina Denaro

Su Rai 1 e sulle piattaforme social sono state diffuse le anticipazioni legate alla mini-serie L'Invisibile - La Cattura di Matteo Messina Denaro.

Nel promo si vede una segnalazione riguardante un van nero in cui si pensa che all'interno ci sia il boss di Cosa Nostra. Dopo aver allertato tutti gli organi preposti, il Colonello incontrerà un suo superiore che lo metterà al corrente di aver "blindato" l'indagine. Lo stesso Colonello ammette: "Noi gli siamo addosso da anni, ma arriviamo sempre per ultimi". In seguito alla segnalazione il Colonello incontrerà la sua squadra composta da uomini fidati e li metterà in guardia: "Puntualmente succede qualcosa perché tra noi c'è una talpa". A quel punto si vedono gli uomini del Colonnello in alcuni momenti di vita quotidiana con i loro famigliari, visto che stare dietro alla cattura dell'ultimo Padrino ha comportato numerosi sacrifici e rinunce.

La moglie di Lucio Arcidiacono si raccomanda di non fallire l'operazione: "O lo prendi o ce ne andiamo".

Nel mentre si vede Matteo Messina Denaro parlare con qualche suo fedelissimo: "Io non mi arrendo".

Ma un nuovo promo 😱😱😱

Questa volta ci siamo ..

L'invisibile la cattura di Matteo Messina Denaro. pic.twitter.com/QGsNwI6FtW — Nuria (@nuria4arias) January 19, 2026

Nel cast: Lino Guanciale, Levante e Leo Gassmann

L'Invisibile - La Cattura di Matteo Messina Denaro andrà in onda su il 3 e il 4 febbraio alle 21:30 su Rai 1. La regia è di Michele Soavi, mentre la serie è di Pietro Valsecchi ed è prodotta da CamFilm in collaborazione con la Rai.

Nel cast ci sono:

Lino Guanciale nei panni del Colonnello della squadra del ROS

Levante interpreta la moglie del Colonnello Lucio Arcidiacono

Ninni Bruschetta è Matteo Messina Denaro

Leo Gassmann è un esperto della squadra investigativa

C'è grande attesa tra i telespettatori

C'è grande attesa tra il pubblico della mini-serie tv di Rai 1, tanto che su X diversi telespettatori si sono detti impazienti di vedere Lino Guanciale nel ruolo di Colonnello della squadra del ROS.

"Di solito le catture le ha interpretate tutte Claudio Gioiè, quindi sono curiosa di vedere questo nuovo ruolo per Lino Guanciale", ha affermato un telespettatore. Un altro utente ha detto: "Questa volta ci siamo davvero visti i numerosi promo". Un'ulteriore utente ha commentato: "Datemi subito questa serie, la necessito". Infine c'è chi si è detto curioso su come verrà affrontato l'argomento: "Mi fido della Rai visto che ha già trattato le catture di altri boss in modo egregio".