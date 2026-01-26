Filippo Magnini, ospite a Verissimo, ha ripercorso la sua relazione durata quattro anni con Federica Pellegrini. L’ex nuotatore ha rivelato che, in un frangente particolarmente delicato della sua vita, la campionessa olimpica non avrebbe preso una posizione netta: “Non è stata una persona importante nella mia vita perché nel momento del bisogno ha preferito il silenzio”. Ha aggiunto che, quando fu accusato di doping pur essendo innocente, il silenzio di Pellegrini fu percepito da lui come un’accusa implicita.

Un periodo difficile e un nuovo amore

Magnini ha definito quel periodo come “il periodo più brutto della sua vita”. È stato in quel contesto che ha incontrato Giorgia Palmas, oggi sua moglie da cinque anni, con la quale ha avuto una figlia, Mia. Palmas ha descritto il suo incontro con Magnini come la certezza di aver trovato “l’amore della sua vita”, sentendosi “sicura, appoggiata” al suo fianco.

La prova della lontananza e la crisi di coppia

La coppia ha affrontato una fase di tensione quando Magnini ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle. La lontananza forzata, protrattasi per quattro mesi, ha impedito la condivisione della quotidianità e ha generato frequenti litigi. Entrambi hanno riconosciuto che si è trattato di un momento estremamente complesso per la loro unione.

Contesto mediatico e conferme

Al momento, non risultano conferme indipendenti relative a dichiarazioni analoghe da parte di Federica Pellegrini. La vicenda si inserisce nel più ampio contesto mediatico delle relazioni tra personaggi pubblici e delle dinamiche che possono emergere in periodi di crisi personale.

Chi è Filippo Magnini

Filippo Magnini è un ex nuotatore italiano, specializzato nello stile libero, noto per i suoi successi a livello mondiale e olimpico. Dopo aver concluso la carriera agonistica, si è dedicato ad attività nel campo dello spettacolo e della televisione.