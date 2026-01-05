L'altra sera a Terni c'è stata la reunion tra quattro concorrenti dell'edizione 2024/2025 del Grande Fratello. Dopo aver assistito alla partita di pallavolo della squadra di Javier Martinez, Helena Prestes, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono andati a cena tutti insieme. Le due ragazze hanno fatto una breve live su TikTok, e ad un certo punto la dottoressa ha risposto a tono a chi sta insultando la modella e a chi chiedeva un suo incontro con Zeudi Di Palma.

La risposta piccata di Mariavittoria in diretta

In pochi giorni gli haters di Helena hanno dovuto fare i conti prima con Javier (che li ha invitati a farsi vedere da uno bravo) e poi con Mariavittoria.

Mentre era in diretta con Prestes su TikTok, infatti, l'ex concorrente del Grande Fratello si è imbattuta in qualche commento negativo e non è riuscita a trattenersi dal rispondere.

"Ma perché entrate nella mia live?", ha chiesto la modella di origini brasiliane con un tono piuttosto infastidito.

Subito dopo è intervenuta Minghetti che, senza girarci troppo intorno, ha detto: "Ma quanto rompete, siete solo delle bigotte e rimarrete brutte per tutta la vita".

e come hanno servito le malena pic.twitter.com/B0WoiuNJyM — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) January 4, 2026

La dottoressa ha usato termini un po' più coloriti per replicare agli haters, ma il succo di quello che ha detto è che dovrebbero smetterla di andare contro Helena solo perché non ha scelto la strada che loro avrebbero voluto (questa parte era riferita soprattutto alle Zelena, sostenitrici del legame tra Helena e Zeudi).

La gioia dei fan per la reunion dopo il Grande Fratello

Anche se è passato più di un anno da quando si sono conosciuti al Grande Fratello, gli Helevier e i Tommavi si frequentano ancora e il loro rapporto d'amicizia sembra solidissimo.

"Amo Mariavittoria", "Mi era mancata", "Quando hanno servito queste due stasera", "Ho adorato tutto", "In poche parole Mariavittoria ha sistemato gli haters e le Zelena, unica", "Ha fatto benissimo a rispondere così", "Mavi non è cambiata affatto", "Grandissima, zittiscile tutte", si legge su X in queste ore.

La dottoressa ha anche stroncato il fandom delle Zelena rispondendo così a chi chiedeva una reunion tra Helena e Zeudi: "Ma come campate? E basta".

Il supporto di Helena per Javier

Da quando Javier è entrato a far parte della squadra di pallavolo di Terni, Helena non si è persa neanche una partita.

Tutte le volte che il compagno gioca in casa, Prestes è in prima fila per fare il tifo per lui e per tutti gli altri ragazzi del team.

In passato la modella è stata immortalata sugli spalti in compagnia del suocero Mariano, invece l'altra sera era insieme a Mariavittoria e Tommaso, con i quali ha condiviso la lunga esperienza al Grande Fratello.