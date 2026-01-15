MasterChef Italia è giunto al giro di boa della quindicesima edizione. Nella puntata in onda il 15 gennaio, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli propongono sfide tecniche e molto impegnative, tra una ‘Red Mystery Box’ agrodolce e uno ‘Skill Test’ dedicato alla Sicilia dello chef stellato Ciccio Sultano.

La sfida agrodolce della ‘Red Mystery Box’

La serata si apre con la ‘Red Mystery Box’ dal tema agrodolce. Gli aspiranti chef devono destreggiarsi tra aceti e dolcificanti. I migliori della prova conquistano l’accesso diretto alla balconata, mentre i peggiori affrontano un ‘Pressure Test’ in due fasi, incentrato sul pomodoro, ingrediente simbolo della cucina italiana.

Lo ‘Skill Test’ con Ciccio Sultano

La Masterclass accoglie lo chef Ciccio Sultano, due stelle Michelin del ristorante Duomo di Ragusa, per uno ‘Skill Test’ che esplora l’identità e la cultura gastronomica siciliana. I concorrenti devono dimostrare tecnica e competenza, in una prova che può rappresentare un punto di svolta nel loro percorso.

Dove vedere la puntata

La puntata di MasterChef Italia va in onda alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, con repliche disponibili su Sky Go e on demand.