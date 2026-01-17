Va in onda stasera, sabato 17 gennaio alle 21.10, su Rai Storia, Mixed by Erry, il film di Sydney Sibilia che racconta una vicenda emblematica e controversa dell'Italia tra anni Settanta e Novanta, ovvero la storia di tre fratelli che si ingegnarono per sbarcare il lunario, tra disoccupazione, ingegno, illegalità e riscatto sociale, diventando i creatori del marchio di musicassette pirata più famoso del Paese.

Il film, premiato con tre Nastri d’argento 2023, segue l'ascesa e la caduta di Enrico Frattasio e dei fratelli Peppe e Angelo, cresciuti nel quartiere napoletano di Forcella.

Da un piccolo negozio di elettrodomestici e da una passione smisurata per la musica nasce un "impero" capace di produrre e distribuire in maniera del tutto illegale migliaia di audiocassette in tutta Italia e anche all'estero, anticipando logiche che oggi associamo alle playlist digitali e agli algoritmi di Spotify.

Dalla fiction alla realtà: chi sono i fratelli Frattasio

La pellicola romanza e amplifica alcuni aspetti della storia, come ha più volte raccontato lo stesso Enrico Frattasio, creatore del marchio Mixed by Erry e di un fenomeno illegale, ma che divenne virale in tutto il Paese. Molta verità c'è sicuramente quando si racconta nel film dell'intuizione delle compilation personalizzate e della crescita vertiginosa del marchio Mixed by Erry, ma anche quando si parla dell'attenzione della Guardia di Finanza e, infine, di arresti, processi e carcere.

Ma non tutto è andato esattamente come sullo schermo: niente miliardi nascosti sottoterra, nessuna talpa in Rai per le cassette di Sanremo, ma le canzoni venivano registrate durante le dirette del festival e poi riversate in musicassetta e duplicate di notte: all'alba del giorno dopo, erano già in vendita.

Nel 1997 arriva la fine di un gioco che si era fatto davvero pesante: i fratelli Frattasio vengono arrestati in una delle più importanti operazioni contro la pirateria musicale in Europa. Oltre al carcere, arriva la confisca dei beni, poi anni difficili anche dopo la scarcerazione. Il vero prezzo di quello che è accaduto a loro, è stato di fatto pagato anche dalle loro famiglie.

Che fine hanno fatto oggi i protagonisti di Mixed by Erry

Oggi i protagonisti di Mixed by Erry conducono vite molto diverse da quelle raccontate nel film, ovvero niente imperi nascosti e niente lusso sfrenato, ma un ritorno alla normalità e a lavori onesti, che i tre si sono dovuti riconquistare con fatica.

Enrico Frattasio, la mente creativa del marchio, è un piccolo imprenditore: produce scatole e confezioni e, grazie al successo del libro e del film, è tornato anche a fare serate come dj. È nonno, padre di due figlie laureate, e guarda al passato con un misto di orgoglio e consapevolezza degli errori. Suo fratello Peppe Frattasio lavora nel settore della telefonia ed elettronica.

L'altro fratello, Angelo Frattasio, è grossista di scarpe e abbigliamento e non rinuncia a dire la sua sulla musica contemporanea, spesso criticata per l'eccesso di elettronica e autotune.

Tutti e tre concordano su un punto: Mixed by Erry non è stata un'epopea di eroi, come in parte il film sembra raccontare, ma la storia di ragazzi cresciuti in un contesto difficile, travolti da un successo più grande di loro.

Il film e l'attualità della vicenda raccontata

Rivedere oggi Mixed by Erry significa anche interrogarsi su temi ancora apertissimi: il diritto d'autore, la pirateria, il rapporto tra creatività e legalità. I Frattasio, che negli anni Ottanta furono considerati i "nemici" delle case discografiche, oggi difendono apertamente il valore dei diritti degli artisti. Una parabola che dice molto su come cambiano i tempi e le coscienze.