Mercoledì 28 gennaio, su Rai 1, andrà in onda la seconda ed ultima puntata di Morbo K. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, il soldato Dannaeker entrerà nel Reparto K dove sono rifugiati gli ebrei. Alla visione dei malati, il soldato per la paura di essere contagiato scapperà permettendo così la riuscita del piano messo in atto da Pietro e Silvia.

Anticipazioni 3° e 4° episodio

Le anticipazioni legate al terzo episodio di Morbo K, vedono i nazisti sigillare il Ghetto per iniziare la deportazione nei campi di concentramento. Silvia e Pietro si convincono e decidono anche loro di andare all'Ospedale Fatebenefratelli.

Nel frattempo il Professor Prati raccomanda agli ebrei rifugiati di essere convincenti nella manifestazione dei sintomi della malattia. Nulla di fatto per la famiglia Calò: Ester e Ugo vengono fatti salire sul camion insieme a nonno Mosè, ma la donna riuscirà ad evitare la deportazione del figlio minore Marcolino.

Nel frattempo il colonnello Kappler ordina un'ispezione immediata all'Ospedale. Dunque munito di maschera antigas il soldato Dannaeker è pronto a fare irruzione nel Reparto K, ma vedendo i malati in condizioni di vita pessime si ritira per paura di contagiarsi anche lui. Inizialmente il piano messo in atto dal Professor Prati sembra aver salvato la vita di tantissimi ebrei, ma un nuovo episodio mette in pericolo la vita dei rifugiati.

Di conseguenza il Dottor Sorani ordina l'evacuazione immediata del Fratebenefratelli.

Ascolti tv 27 gennaio

Lunedì 27 gennaio si è rinnovata la sfida degli ascolti tv.

Per quanto riguarda il prime time, la serata è stata vinta di misura da Morbo K in onda su Rai 1 visto che ha raccolto davanti al piccolo schermo 2.539.000 spettatori pari al 15.6% di share.

L'Ultima volta che siamo stati bambini su Canale 5 è stato visto 2.180.000 spettatori con uno share del 15%.

Su Italia 1, la partita di Coppa Italia tra Fiorentina e Como ha invece totalizzato 1.600.000 spettatori con l’8.3% di share.

Su La7 DiMartedì ha raccolto davanti la tv 1.480.000 spettatori e il 9.5% e 514.000 spettatori e il 9.6% nella parte finale di 50 minuti.

Il parere di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento sulla mini-serie tv targata Rai.

Un telespettatore ha elogiata l'ultima apparizione in tv prima della scomparsa di Antonello Fassari: "La sua grandezza si vede anche qui, nel suo ultimo ruolo nella serie Morbo K. Una piccola parte, ma recitata benissimo. Come sempre, bravissimo". Un altro utente ha scritto: "È incredibile come questo dottore grazie alla sua idea geniale sia riuscito a salvare la vita di tante persone". Un ulteriore utente ha scritto: "La determinazione, la genialità e la razionalità con le quali il dottore ha architettato tutto quanto spiegando passo passo a tutte le persone cosa fare per salvarsi provando delle tattiche per rendere tutto più reale e mettendo a rischio la propria vita".

C'è anche chi ha affermato: "Da adolescente ho visto La vita è bella e tutto sembrava un gioco. Oggi seguo Morbo K ed è un pugno allo stomaco, perché il solo pensiero che delle persone innocenti abbiano passato tutto questo mi fa stare male". Tra gli utenti c'è anche ci invece si è soffermato sul ruolo interpretato da Giacomo Giorgio: "Sei da pelle d'oca. Un colpo al cuore farebbe meno male della potenza di questa scena che non vale solo un grazie, ma vale i miei più sinceri complimenti. non ho mai visto degli occhi trasmettere di più. fenomeno". Infine c'è chi si è soffermato sul rastrellamento del 16 ottobre 1943: "In una tragedia come l’Olocausto, ci sono state persone che sono diventate eroi".