Lunedì 12 gennaio, Nilufar Addati è stata ospite dell'ultima puntata del podcast di Giulia Salemi Non lo faccio per moda. Tra i vari argomenti trattati dall'influencer c'è stato spazio anche per parlare della rottura con Giordano Mazzocchi conosciuto a Uomini e Donne: "Se ci fossimo incontrati ora, forse staremmo ancora insieme".

Nel 2018, Nilufar era la tronista mentre Giordano aveva sceso le scale per il classico incontro al buio all'interno del dating. Dopo l'esperienza nel programma di Canale 5, la coppia aveva partecipato anche a Temptation Island ed aveva superato tutti gli ostacoli.

Lontano dai riflettori, però, la relazione è durata solamente un anno.

Le dichiarazioni di Nilufar

Ospite nel podcast di Giulia Salemi, Nilufar Addati ha detto di essere single.

Sebbene la 27enne abbia avuto diversi incontri non è mai riuscita a trovare l'amore della sua vita: "Molti vogliono l’atteggiamento un po’ da gatta, ma io non ce l’ho". Sulla base di quanto dichiarato l'ex volto di U&D ha ammesso di avere un carattere difficile e questo potrebbe spaventare gli uomini. Inoltre Nilufar ha rivelato che le piace sentirsi "ubriaca d'amore" e crede molto nel colpo di fulmine.

A quel punto la conduttrice ha incalzato la sua ospite sulla rottura con Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati ha ammesso: "Se ci fossimo incontrati da più grandi, forse le cose sarebbero andate diversamente, adesso forse staremmo ancora insieme".

A detta della 27enne, quando lei e l'ex corteggiatore si sono conosciuti erano ancora immaturi per avere una relazione seria e duratura nel tempo: "All'epoca eravamo bambini".

nilufar e giordano il ritorno io ci spero io ci credo pic.twitter.com/lxbc7AxhnK — ida🌵 (@i_buona) January 12, 2026

I fan sperano in un ritorno di fiamma

La coppia formata da Nilufar e Giordano si è detta addio diversi anni fa e le dichiarazioni rilasciate dall'influencer in queste ore hanno riacceso le speranze di alcuni.

"Ragazzi io ci credo in un loro ritorno", ha detto un utente. Un altro ha aggiunto: "Non ho mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma tra Nilufar e Giordano. Sono una delle coppie più belle uscite da U&D".

Un fan ha invece avanzato delle ipotesi: "L'altro giorno Giordano ha pubblicato degli scatti mentre si trovava in compagnia di una ragazza misteriosa e se fosse stata proprio lei, Nilufar?". Infine un fan dei "Gilufar" ha concluso: "Io voglio continuare a sognare, quindi non svegliatevi".