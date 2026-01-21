Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Omer Elomari e Rasha Younes, e a confermarlo sono le belle parole che lui ha speso nei confronti della fidanzata nel corso di una recente diretta su TikTok. Quando qualcuno gli ha chiesto se pensa che la compagna è la persona giusta per lui, l'ex concorrente del Grande Fratello ha risposto di "sì" e ha aggiunto che non ha nessun dubbio a riguardo.

L'intesa fuori dalla casa del Grande Fratello

Il Grande Fratello è finito solo un mese fa (la finale è andata in onda il 18 dicembre), ma Rasha e Omer hanno fatto passi da gigante nel loro rapporto.

Quelli che i fan hanno ribattezzato i Rashmer, infatti, non fanno altro che scambiarsi dediche e parole d'amore, a riprova del fatto che il loro legame è cresciuto tantissimo lontano dalle telecamere di Canale 5.

In diretta su TikTok, ad esempio, il finalista del reality ha risposto così a chi gli ha chiesto se pensa che Rasha è la persona più adatta a stargli accanto: "Certo, lei è la donna giusta al 101%, altrimenti non sarebbe qui con me".

Il commento sulla cena con Simona Ventura e il marito

Nei giorni scorsi sul web si è parlato dell'incontro tra i Rashmer e Simona Ventura, il primo dopo la fine del Grande Fratello.

Interpellata sulla serata che ha trascorso con la conduttrice e il marito Giovanni Terzi, Rasha ha detto: "Sono una famiglia stupenda, sembrava di stare a casa.

Una cena bellissima".

L'affetto dei fan per Omer e Rasha

Omer e Rasha sono amatissimi sui social, infatti non passa giorno che i loro fan non gli dedichino dolci parole o messaggi di sostegno.

"Che aura che hanno", "Sono i più belli di tutti", "Quasi illegali nella loro bellezza", "Ogni parola per loro è superflua", "Insuperabili", "Coppia perfetta", si legge su X in queste ore.

Il legame tra i Rashmer si sta consolidando nella quotidianità, tant'è che la ragazza sta soggiornando a casa del fidanzato dall'inizio di gennaio e sembra non avere nessuna intenzione di tornare a Roma.

La coppia sta anche pensando ad una possibile convivenza, un passo importante che potrebbe rafforzare un rapporto che è cominciato timidamente in tv ma che sta diventando sempre più solido nella vita di tutti i giorni.