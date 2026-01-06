In questi giorni Omer Elomari e Rasha Younes sono in vacanza, ma la ragazza non ha perso l'occasione per pubblicare alcune sue foto inedite su Instagram. A colpire i fan, però, è stato il commento che il finalista del Grande Fratello ha scritto sotto questo post, in particolare una frase sulla bellezza della compagna che ha divertito sia quest'ultima che chiunque l'abbia letta.

I complimenti di Omer non passano inosservati

Due giorni fa Rasha ha compiuto 33 anni e ha festeggiato in montagna con Omer e pochi amici: quelli che al Grande Fratello sono stati ribattezzati i Rashmer, infatti, hanno scelto Livigno per la loro prima vacanza da fidanzati.

La ragazza ha scelto di pubblicare sul suo profilo Instagram alcune foto che ha scattato nell'albergo dove sta soggiornando, tutte immagini che la ritraggono seduta sul letto mentre fa colazione.

Per questo post Rasha ha ricevuto moltissimi complimenti, ma a colpire i curiosi sono state le parole che le ha scritto il compagno per elogiarla.

"Mamma mia che bellezza abbondante su un letto profumato", è l'insolita dedica che Omer ha fatto alla sua dolce metà tramite i social.

La risposta divertita di Rasha

Questo commento di Omer non è passato inosservato, anzi in tantissimi lo hanno condiviso sul web per sorridere delle parole che ha dedicato alla fidanzata.

"Il letto profumato ringrazia", ha risposto Rasha che è sembrata divertita dai complimenti un po' particolari che le ha fatto l'uomo che ha conosciuto nella casa del Grande Fratello qualche mese fa.

Dio li fa' e poi li accoppia 😂❤️

Capite del perché c'è lì siamo scelti? 😂#rashmer lang:it pic.twitter.com/LYV48UNpo0 — Martina🔥 (@MartyMa84) January 6, 2026

L'ironia dei fan sul web

Il divertente botta e risposta che c'è stato l'altra sera tra Omer e Rasha, ha appassionato i loro tantissimi sostenitori.

"Dio li fa e poi li accoppia", "Capite perché abbiamo scelto proprio loro?", "Che ridere", "Ho paura di un'eventuale contro risposta di Omer adesso", "Io li amo", "Sto volando", "Questi due non potevano che stare insieme", "Lei è una regina e su questo non si discute", "Grande donna, ha sempre la risposta pronta", "Ma lui ha davvero scritto questa cosa?", "Non posso farcela con loro", si legge su X in queste ore.

Anche da questo dialogo social si evince che la storia d'amore tra i Rashmer procede a gonfie vele, anzi sembra essersi consolidata da quando entrambi sono usciti dalla casa del Grande Fratello e hanno cominciato a viversi nella quotidianità.

Dopo aver passato il Capodanno separati (Omer è rimasto con i suoi parenti prima che rientrassero in Turchia), i due protagonisti dell'ultima edizione del reality si sono ritrovati a Livigno ed è lì che si stanno rilassando tra passeggiate sulla neve, giornate in spa, cene in ristoranti da sogno e momenti di svago lontano da occhi indiscreti.