Pamela Petrarolo è stata protagonista di un incidente in diretta durante la puntata di “Bella Ma’”, il programma condotto da Pierluigi Diaco su RaiDue. Entrando di corsa in studio, la showgirl è inciampata riportando una lieve abrasione al ginocchio destro. Il conduttore è intervenuto prontamente per confortarla, invitandola a sedersi e sospendendo il segmento previsto “Tutti ballano con Pamela”. Dopo lo spavento, Petrarolo ha reagito con ironia sui social, dove il video della caduta è diventato un meme con la didascalia “io che affronto il 2026”.

La caduta in diretta

Durante l’ingresso in studio, Pamela Petrarolo ha perso l’equilibrio e ha fatto una caduta rovinosa, procurandosi una lieve abrasione al ginocchio destro. Pierluigi Diaco ha immediatamente interrotto il segmento previsto, invitandola a sedersi con lui e commentando: “Hai preso una bella botta, Pamela. Non puoi farlo”. Il numero previsto non è quindi andato in onda.

L'ironia sui social

Nonostante lo spavento, la showgirl ha scelto di affrontare l’accaduto con leggerezza. Sui social ha condiviso il video della caduta, che è rapidamente diventato virale e ha ispirato un meme con la didascalia “io che affronto il 2026”, trasformando un momento imbarazzante in un’occasione di autoironia.

Chi è Pamela Petrarolo

Pamela Petrarolo è una showgirl e conduttrice televisiva italiana, nota per la sua partecipazione a programmi come “Non è la Rai” e per la sua presenza in vari format televisivi. La sua carriera si è sviluppata tra musica, televisione e spettacolo.