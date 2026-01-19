Puntata non proprio fortunatissima quella di ieri per Flavio Rodolfi, il giovane campione di Poggio Mirteto che da due sere sbanca al game show La Ruota della Fortuna, dopo aver sconfitto il campione "per una serata", Leonardo, un oculista di Monza. Il ragazzo classe 1997, che nella vita fa l'informatico di professione, ma non ha rinunciato alla sua grande passione per il calcio, tanto da essere oggi capitano di una squadra di promozione, è entrato in gioco nella serata del 17 gennaio.

Nelle prime due puntate, il bilancio è più che positivo, in quanto Flavio ha accumulato un totale di 50.700 euro, vale a dire 28.900 euro nella prima puntata e 21.700 euro nella seconda

apparizione nel game show

Come noto, Flavio Rodolfi, nella sua prima puntata è riuscito a imporsi sugli avversari e ad arrivare fino alla fase finale del gioco, accumulando un bottino importante.

La serata si è chiusa con una vincita di 28.900 euro, cifra che gli ha permesso di tornare il giorno successivo come campione in carica.

Un esordio brillante che ha messo in luce le sue capacità di concentrazione e di lettura veloce delle frasi, qualità fondamentali nel meccanismo della Ruota della Fortuna: al suo fianco, a dargli una mano molto decisa, c'era la sorella del campione, Valeria, la quale lo ha consigliato anche nei momenti più complessi.

La riconferma con beffa finale

Nella puntata di domenica 18 gennaio 2026, Flavio è tornato al centro dello studio per difendere il titolo: ad accoglierlo, come sempre, Gerry Scotti e Samira Lui, protagonisti di siparietti ironici che hanno contribuito a creare un clima leggero e divertente, che come sempre contribuisce a mettere a proprio agio i concorrenti.

Il campione in carica non ha però avuto una vita da concorrente semplicissima e se l'è dovuta vedere con qualcuno che era davvero intenzionato a dargli filo da torcere. Per gran parte della serata Flavio è rimasto indietro rispetto agli avversari, in particolare Vincenza, che ha accumulato un vantaggio consistente. Nonostante questo, il campione non ha perso la calma e ha saputo rovesciare una situazione che si era messa male.

Nel round finale, Flavio ha indovinato la frase decisiva, completando una rimonta spettacolare che lo ha portato a chiudere la puntata con 21.700 euro, sufficienti per confermarsi campione: non gli è però andata bene alla Ruota delle Meraviglie. Il campione è riuscito a indovinare solo una delle tre frasi proposte, portando a casa una busta che però conteneva soltanto 100 euro.