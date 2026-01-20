Un nuovo programma di approfondimento giornalistico su Rai2 potrebbe essere affidato a Claudio Brachino e Tommaso Cerno. L’ipotesi circola negli ambienti televisivi e riguarda una fascia di secondo serale, come soluzione interna per rafforzare l’offerta informativa del 2026. La possibile conduzione a due sta già sollevando reazioni nel panorama politico e mediatico, indirizzando l’attenzione sulle strategie editoriali del servizio pubblico.

Le indiscrezioni sull’arrivo di Brachino, già noto al pubblico come giornalista televisivo e per la lunga esperienza a Mediaset, e di Cerno, ex direttore dell’Espresso e volto conosciuto della stampa italiana, hanno provocato immediate proteste dal Movimento 5 Stelle.

Il deputato Gianmarco Carrozza, in una nota ufficiale, ha dichiarato: “La Rai rischia di perdere del tutto credibilità sul fronte dell’informazione se conferma questa scelta”. Secondo Carrozza, affidare la conduzione a queste due figure rappresenterebbe “un segnale di schieramento politico inadatto a un servizio pubblico che dovrebbe evitare ogni ipotesi di faziosità”.

I profili di Brachino e Cerno

Claudio Brachino ha consolidato nel corso degli anni una vasta carriera sia come direttore che come conduttore di programmi giornalistici, soprattutto su Mediaset, tra cui spiccano le trasmissioni "Quarto Grado" e "Matrix". Tommaso Cerno si è invece distinto come giornalista nella carta stampata e in seguito come direttore, collaborando con importanti testate come Il Messaggero, e ricoprendo la direzione de l’Espresso.

Entrambi possono vantare competenze riconosciute nel campo del giornalismo investigativo e dell’approfondimento d’attualità.

La scelta di affidare loro la conduzione potrebbe segnare un rinnovamento delle strategie di Rai2 nella programmazione informativa. La fascia prevista, quella del secondo serale, rappresenta uno spazio rilevante per il palinsesto, spesso destinato a programmi che analizzano temi politici, sociali e di attualità con ospiti, dibattiti e reportage. Tuttavia, la notizia rimane al momento nell’ambito delle ipotesi, dato che nessuna ufficializzazione è stata comunicata dalla direzione di Rai2.

Il ruolo della Rai nell’informazione pubblica

Secondo i palinsesti storici e recenti di Rai2, la programmazione serale ha spesso ospitato talk show e format d’approfondimento condotti da figure di rilievo giornalistico.

La Rai, come principale broadcaster pubblico italiano, svolge un ruolo centrale nella formazione dell’opinione pubblica e nella garanzia del pluralismo informativo, elementi che spesso sono oggetto di dibattito tra forze politiche e opinione pubblica stessa.

Le proteste del Movimento 5 Stelle sottolineano una preoccupazione crescente riguardo la percezione di equilibrio e indipendenza delle scelte editoriali della televisione pubblica. In passato, la Rai ha visto alternarsi diversi conduttori e format nel secondo serale di Rai2, tra i quali programmi come "#Cartabianca" e "Petrolio", e ogni nuova soluzione si inserisce in questa tradizione di rinnovamento ed evoluzione in risposta alle esigenze informative del Paese.

I dati ufficiali degli ultimi anni confermano che la fascia informativa di Rai2 è seguita da un pubblico variegato e spesso coinvolge temi di grande attualità. L’equilibrio tra rappresentanza politica, indipendenza editoriale e pluralismo resta dunque una sfida costante per la direzione della rete, soprattutto in una fase di ridefinizione della propria identità all’interno della Rai.

Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sulla possibile struttura, sugli ospiti previsti o sulla data effettiva di messa in onda del progetto, né conferme ufficiali da fonti indipendenti. L’attenzione resta alta sia tra gli addetti ai lavori che nel mondo politico, in attesa di decisioni formali che potrebbero influenzare l’offerta informativa del servizio pubblico nazionale.