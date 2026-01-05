Raoul Bova è intervenuto a ‘Domenica In’ il 4 gennaio 2026, rispondendo alle domande di Mara Venier in merito alla diffusione non autorizzata di suoi audio privati. L’attore ha espresso forte preoccupazione per un clima sociale in cui, a suo dire, “oggi si vuole distruggere qualcuno”, denunciando una tendenza a svalutare il futuro personale pur di screditare gli altri.

Un messaggio contro la cultura della distruzione

Bova ha sottolineato come, anziché concentrarsi sulla crescita personale e sulla valorizzazione del proprio futuro, molti sembrino ossessionati dal tentativo di demolire gli altri per affermare la propria identità.

Ha definito i social media come “lo specchio di una società senza valori”, dove un tempo esistevano figure positive da cui trarre ispirazione, mentre oggi, secondo l'attore, prevalgono modelli negativi da abbattere.

Un invito a rispetto e ascolto reciproci

L’attore ha ribadito che il suo disagio non è legato unicamente alla sua vicenda personale, ma riguarda un fenomeno sociale più ampio e preoccupante. Ha lanciato un invito a diffondere messaggi di amore e rispetto, opponendosi con forza alla logica distruttiva del “tu sei peggio di me”. Secondo Bova, è fondamentale accettare l’altro e ascoltarlo, anziché alimentare inutili conflitti e divisioni.

Chi è Raoul Bova

Raoul Bova è un noto attore italiano, apprezzato per i suoi ruoli in numerosi film e serie televisive di successo. Tra i suoi impegni professionali più recenti, si segnala il ritorno sugli schermi di Raiuno con la serie Don Matteo.