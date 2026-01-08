Raoul Bova ha rivelato di aver superato mesi difficili, segnati da una bufera mediatica a causa della diffusione non autorizzata di messaggi audio privati, un tentativo di ricatto e la fine della relazione con Rocío Muñoz Morales. Durante la conferenza stampa di presentazione di Don Matteo 15, ha spiegato che a sostenerlo sono stati “i figli, gli amici e la fede”, elementi fondamentali per rialzarsi. Ha inoltre chiarito che il suo presunto licenziamento dalla Rai non è mai avvenuto: si era detto disponibile a dimettersi, ma non è stato allontanato.

La nuova stagione di Don Matteo, con Bova nei panni di Don Massimo, è in onda su Rai 1.

Il sostegno che ha fatto la differenza

L’attore ha sottolineato come, di fronte a una situazione avversa, il supporto di famiglia, amici e fede sia stato decisivo per ritrovare equilibrio e determinazione. Ha parlato di un “istinto di sopravvivenza” e della volontà di cercare giustizia, elementi che lo hanno spinto a non arrendersi.

Don Matteo 15: un ritorno significativo

La quindicesima stagione di Don Matteo, diretta da Alexis Sweet, Alessandro Tonda, Tobia Campana, Riccardo Donna e Tiziana Aristarco, è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. La serie, in onda su Rai 1, affronta temi come la vocazione, la ricerca di sé e il ruolo della comunità.

Bova ha spiegato che il suo personaggio, Don Massimo, riflette molte delle sue domande personali, tra cui il rapporto con la fede e la fragilità umana, e che il sostegno delle persone intorno a lui è un tema centrale anche nella fiction.