Il weekend appena trascorso è stato all'insegna dell'amicizia per la coppia che al Grande Fratello è stata ribattezzata i Rashmer. Tramite i social, infatti, Rasha Younes e Omer Elomari hanno documentato la mattinata in compagnia di Antonella Fiodelisi e la serata a cena con Simona Ventura e il marito Giovanni Terzi.

Il legame con l'ex gieffina entusiasma i fan

La storia d'amore tra Rasha e Omer va avanti, e i fan hanno notato che i due sono inseparabili da diverse settimane.

Dopo aver trascorso un weekend in montagna, la ragazza è rimasta a casa del fidanzato e con lui ha partecipato ad alcuni eventi e a serate in compagnia di nuovi amici.

Domenica scorsa, ad esempio, i sostenitori dei Rashmer hanno scoperto che entrambi sono legati a un'ex concorrente del Grande Fratello amatissima sui social: Antonella Fiordelisi.

La coppia ha giocato a padel con l'influencer e il compagno Giulio, dopodiché tutti e quattro sono andati a pranzare in un ristorante di Milano.

La reunion con la presentatrice del Grande Fratello

Dopo aver pranzato con Antonella Fiordelisi, Rasha e Omer hanno rivisto una persona che è stata un loro punto di riferimento per tre mesi: Simona Ventura.

Con una foto che è stata postata su Instagram, infatti, i Rashmer hanno documentato l'incontro con la conduttrice del Grande Fratello e il marito Giovanni Terzi, con i quali hanno anche cenato.

"Grazie per la bella serata insieme", ha scritto la presentatrice nella storia che ha dedicato ai ragazzi che ha visto avvinarsi timidamente nella casa e che oggi sono felicemente fidanzati.

L'affetto dei fan per Rasha e Omer

L'incontro tra i Rashmer e Simona Ventura ha spinto diversi fan della coppia a sottolineare una presunta preferenza che la conduttrice avrebbe sempre avuto per loro.

"Abbiamo capito chi shippava Simona, ma non lo poteva dire", "Io mi sento malissimo", "Che lei li adorava era chiaro dall'inizio, ma al Grande Fratello non aveva nessun potere e si è visto", "Lei li ha adottati dal primo giorno e ha sofferto più di noi quando si sono lasciati per una settimana", "Prima non poteva svelare la sua preferenza, ora finalmente è libera", si legge su X in queste ore.