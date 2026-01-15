Rasha Younes e Omer Elomari sono senza dubbio tra gli ex gf più seguiti da quando è terminato il Grande Fratello. Intervistati da Eva 3000 durante il Pitti Uomo di Firenze, i due fidanzati hanno raccontato come procede la loro storia d'amore lontano dai riflettori. Tuttavia la coppia è sembrata frenare sulla convivenza: "Il nostro amore viene prima di tutto".

Rasha e Omer felici dopo il GF

Il 14 gennaio, Rasha e Omer hanno raggiunto Firenze per prendere parte al Pitti Uomo. In occasione della loro prima intervista la coppia ha rivelato come prosegue la relazione lontano dai riflettori: "Omer per mia mamma è come il quarto figlio", ha detto la 33enne giordana.

Inoltre ha aggiunto che tra Basima ed Elomari spesso avvengono delle lunghe videochiamate. Dal canto suo anche Omer ha spiegato che le presentazioni in famiglia sono state effettuate ed i suoi cari "adorano" la sua fidanzata, al punto che suo padre l'ha invitata ad andare in Turchia. Nel corso dell'intervista, la giornalista Grazia Pitorri ha cercato di indagare su un'imminente convivenza fra i due, ma Rasha ha frenato e ha risposto con ironia alla domanda: "Vuoi sapere troppe cose. Per ora restiamo sul vago, ma una cosa è certa: il nostro amore viene prima di tutto". Elomari ha invece lasciato trapelare che in futuro potrebbero esserci dei progetti di lavoro insieme: Younes è una social media manager, mentre Omer è un'imprenditore.

Il percorso in salita sotto i riflettori

Per Omer e Rasha si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine.

Inizialmente la ragazza era entrata in tugurio insieme a Mattia, Ivana, Flaminia e Bena. Nel momento in cui c'era stato il primo incontro con Omer, i telespettatori avevano già notato l'intesa anche se i due concorrenti faticavano ad ammetterlo. Durante le puntate del GF infatti, i due gieffini venivano spesso messi in discussione in quanto non si lasciavano andare ad un approccio fisico. Non sono mancate le incomprensioni tra Younes ed Elomari all'interno del reality show ma terminata l'esperienza nella casa più spiata d'Italia i due sono riusciti ad archiviare le incomprensioni. Durante alcune live su TikTok, gli stessi "Rashmer" hanno spiegato ai fan che al GF non è facile vivere una relazione a causa delle dinamiche del gioco, dello stress post puntata e tanti altri fattori.