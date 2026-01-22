La favola d'amore nata sotto i riflettori del Grande Fratello tra Rasha Younes e Omer Elomari prosegue a gonfie vele. La 33enne giordana ha ironizzato con un commento sotto l'ultimo scatto social del suo fidanzato: "L'amore ti rende più bello". Dal canto suo anche l'imprenditore ha deciso di commentare una foto recentemente pubblicata dalla sua compagna: "Mamma mia".

Rasha e Omer: un'amore da favola

Da quando è salita in Valtellina per festeggiare il compleanno con Omer, Rasha non è più tornata a Pomezia. La stessa Younes ha più volte spiegato con ironia che i "treni per Pomezia" sono in sciopero e che "non lascerà la Valtellina fin quando non vedrà le caprette che descriveva Omer al GF".

Nella giornata di giovedì 22 gennaio, la coppia è tornata a far sognare i fan con un commento al miele sotto i rispettivi scatti social. Rasha ha ironizzato sotto l'ultima foto di Omer: "L'amore ti rende più bello". Anche Elomari ha commentato l'ultimo scatto della sua fidanzata: "Mamma mia". Le dimostrazioni d'affetto fra i due fidanzati non mancano, nonostante all'interno del reality show di Canale 5 la conoscenza fosse risultata in salita. D'altronde i due diretti interessati non hanno mai nascosto che al GF risultava essere tutto più complicato a causa delle dinamiche create dal programma, ma lontano dai riflettori l'intesa è a mille.

Cosa pensano i fan dei 'Rashmer'

Rasha e Omer sono molto seguiti sui social, tanto che i loro fan su X non perdono l'occasione per far sentire il loro affetto alla coppia.

"Niente lei deve ribadire che Omer è suo", ha ironizzato un fan. Un altro ha detto: "Rasha è veramente un genio: è simpatica, umile, bella". Un altro fan ha scritto: "Profumo di zucchero filato". Un utente ha elogiato le doti fisiche di Younes e Elomari: "Sono la perfezione", mentre un altro ha commentato: "Dalle passeggiate in giardino per scaricare l'ansia e la tensione a quelle sul meraviglioso lago di Como sereni e felici di vivere la loro quotidianità insieme". Tuttavia non sono mancate le critiche dei detrattori della coppia: "Furbissimi. Interagiscono con commenti e live su TikTok solo ed esclusivamente per far salire il numero dei follower e guadagnarci su".