Oggi, domenica 4 gennaio, è il compleanno di una delle concorrenti più amate dell'ultima edizione del Grande Fratello: Rasha Younes compie 33 anni. Come mostrano le foto e video che ha pubblicato su Instagram nelle ultime ore, la ragazza si è concessa una vacanza romantica in montagna con il fidanzato Omer Elomari. Su X, intanto, è stato creato l'hashtag "Rashday" per tutti i fan che vogliono fare gli autori alla festeggiata.

La vacanza sulla neve dei Rashmer

Da alcune ore sui social non si parla d'altro che della "reunion" tra quelli che al Grande Fratello venivano chiamati i Rashmer: dopo circa una settimana di lontananza, Rasha e Omer sono riapparsi insieme in un video che ha reso felici i loro tantissimi sostenitori.

L'altra sera i due hanno raggiunto la località dove trascorreranno i prossimi giorni, la stessa dove festeggeranno il compleanno della ragazza.

Il 4 gennaio, infatti, Rasha compie 33 anni e ha deciso di trascorrere questa giornata speciale solo con il fidanzato e una coppia di amici: i quattro, infatti, si trovano in montagna (per la precisione a Livigno) e da lì stanno condividendo foto e video.

In mattinata, inoltre, l'ex concorrente del reality ha postato una storia su Instagram in cui appare accanto al compagno Omer in macchina: mentre il giovane è alla guida, la festeggiata gli bacia la mano con grande trasporto e poi sorride all'obiettivo.

ODDIO la facecard di Rasha bellissima

I bacini sulla mano

I loro sorrisi

Io che sto male #rashmer pic.twitter.com/IdPnAeCEMQ — G3N🤟🏻🛋(Turno notte) (@nondormoma1) January 4, 2026

L'affetto degli utenti di X per Rasha

In occasione del 33° compleanno di Rasha, i suoi fan hanno deciso di creare l'hashtag Rashaday per tutti gli utenti di X che vogliono mandarle un augurio.

"Buon compleanno principessa", "Che la vita possa darti tutto quello che desideri", "Tanti auguri alla padrona di casa per eccellenza", "Non perdere mai il tuo bellissimo sorriso", "Sei bella dentro e fuori, auguri", "Buon compleanno alla miglior concorrente del Grande Fratello", "Sei speciale", "Ti voglio bene piccola grande donna", "Buon compleanno alla più bella del mondo", questi sono solo alcuni dei messaggi che sono stati scritti dai supporter di Rasha il 4 gennaio.

La location da sogno a Livigno

Come ha svelato Rasha su Instagram, attualmente lei e Omer soggiornano in un bellissimo albergo in montagna, in particolare in una struttura circondata dalla neve.

I Rashmer hanno scelto Livigno per la loro prima vacanza insieme, e i fan sperano che entrambi i ragazzi condivideranno molte foto e video di questa fuga d'amore al confine con la Svizzera.

La storia che è nata all'interno della casa del Grande Fratello un paio di mesi fa, dunque, procede a gonfie vele nonostante i rumor su una presunta crisi che sono circolati la settimana dopo Natale.