In questi giorni sul web si è parlato molto della decisione di Rasha Younes di non passare il Capodanno con Omer Elomari. Gli ex concorrenti del Grande Fratello, però, presto si ricongiungeranno: stando ad una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano su Instagram, il 3 gennaio la ragazza dovrebbe raggiungere il fidanzato in Valtellina e da lì dovrebbero partire per una vacanza da soli sulla neve.

I progetti della coppia nata al Grande Fratello

Tra Rasha e Omer procede tutto per il meglio nonostante non abbiano festeggiato il Capodanno insieme: nei giorni scorsi si è vociferato di una presunta crisi in corso tra i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, ma la ragazza è intervenuta per smentirle in modo netto.

"Non ci siamo lasciati, ci rivedremo il 3 gennaio. Lui starà con la famiglia, è giusto", ha dichiarato Younes in una recente live su TikTok.

Poche ore fa, Deianira Marzano ha ricevuto un messaggio da una persona che sostiene di sapere con certezza cosa faranno i Rashmer nei prossimi giorni.

"Erano d'accordo a passare il Capodanno separati perché la mamma di lui tornerà in Turchia tra pochi giorni. Rasha raggiungerà Omer il 3 e partiranno per una vacanza sulla neve da soli, poi il 4 festeggeranno il compleanno di lei. Sono sempre più innamorati e felici", si legge sui social a ridosso della "reunion" tanto attesa dai fan della coppia.

Il commento dell'esperta di gossip

L'indiscrezione su un'imminente fuga d'amore dei Rashmer circolava sul web da diversi giorni, ed è stata la stessa Deianira Marzano ha diffonderla quando ancora non si sapeva che i due ragazzi non avrebbero passato il Capodanno insieme.

"Quando vi ho detto io della vacanza, tutti a dire di no. Possono sbagliare alcune notizie o dire inesattezze, ma non mi invento le cose", ha commentato l'esperta di gossip in una storia che ha postato su Instagram il 1° gennaio.

Omer e Rasha distanti dagli ex coinquilini dopo il reality

Il Grande Fratello è finito da poche settimane, ma i rapporti tra alcuni concorrenti si sono già raffreddati.

Omer e Rasha, infatti, sono stati tra i pochi a non partecipare alla "reunion" che c'è stata la notte di Capodanno a Roma: Simone, Giulia, Grazia, Mattia, Jonas, Anita, Benedetta e Domenico si sono ritrovati nella capitale per attendere l'arrivo dell'anno nuovo, invece i Rashmer hanno preferito trascorrere quella serata con amici e parenti.

La ragazza era nella stessa città (vive lì), ma non ci ha neanche pensato di raggiungere gli ex coinquilini per un saluto o per brindare al 2026.

Omer, invece, da circa una settimana è con la famiglia in Valtellina ma a brevissimo dovrebbe andare in montagna con la fidanzata per la loro prima vacanza romantica.