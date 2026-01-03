Dopo quasi una settimana di lontananza, Rasha Younes e Omer Elomari si sono ritrovati. Ai fan che già si stanno preoccupando non vedendoli insieme per alcuni giorni, i Rashmer hanno dedicato un breve ma dolce video su Instagram. L'ex concorrente del Grande Fratello, in particolare, ha ripreso il fidanzato alla guida e in pochi secondi ha smentito il rumor di Deianira Marzano secondo il quale erano in crisi.

Il gesto di Rasha che zittisce le chiacchiere

Da diversi giorni sul web si rincorrevano le voci su una presunta crisi in corso tra Rasha e Omer: tutto è nato dalla decisione dei Rashmer di passare il Capodanno separati, poi la distanza ha alimentato le chiacchiere sulla loro storia d'amore.

Oggi, 3 gennaio, una fan ha chiesto a Deianira Marzano se aveva qualche informazione sui due ragazzi che erano spariti dai social da molte ore e lei ha risposto: "Spero che si riavvicinino".

L'esperta di gossip, dunque, sembrava avallare la tesi secondo la quale la coppia non starebbe attraversando un periodo sereno, un'ipotesi che è stata smentita pochi minuti dopo dai diretti interessati.

Su Instagram, infatti, Rasha ha pubblicato un video registrato in macchina poco: la ragazza ha ripreso il fidanzato alla guida, poi ha sorriso e ha mandato un bacio tramite lo specchietto retrovisore.

Con una semplice storia postata sui social, dunque, Elomari e Younes hanno scacciato via i rumor che li volevano in crisi o già addirittura vicini alla rottura definitiva.

L'ironia dei fan su X

La rapidità con la quale Rasha e Omer hanno smentito le chiacchiere che stavano circolando sul loro rapporto, ha fatto sorridere chi ha sempre creduto in loro.

"Spero che si riavvicinino aveva detto Deianira, ahahahah", "Praticamente ha manifestato per noi, tante grazie", "Grazie alle bufale che giravano li abbiamo visti, meglio così", "E anche stavolta la gossippara aveva torto", "Rasha non gliene fa passare neanche una, la amo", "Non ci ha azzeccato neanche questa volta, poverina", si legge su X in queste ore.

La vacanza romantica in montagna

Nel video che Rasha ha pubblicato il 3 gennaio, si intuisce che lei e Omer erano in viaggio.

Stando alle indiscrezioni che hanno impazzato sul web in questi giorni, gli ex concorrenti del Grande Fratello starebbero raggiungendo la montagna per la loro prima vacanza da fidanzati.

I Rashmer avrebbero scelto la neve (non si sa ancora quale località sciistica) sia per una fuga d'amore che per festeggiare il compleanno della ragazza, che sarà domenica 4 gennaio.

I fan sperano di avere qualche contenuto della coppia, magari foto e video delle giornate che passeranno insieme lontano dal caos della città.