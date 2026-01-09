L'8 gennaio Rasha Younes e Omer Elomari hanno trascorso un po' di tempo con i fan in live, e chi si è collegato con loro su TikTok non ha potuto non notare la complicità che hanno lontano dalle telecamere. Quando la compagna gli ha ricordato che quel giorno ricorreva il terzo mesiversario del loro primo incontro al Grande Fratello, il ragazzo ha scherzato con lei e poi l'ha ringraziata per essere entrata nella sua vita.

L'amore fuori dalla casa del Grande Fratello

Rientrati da un romantico weekend in montagna, Rasha e Omer hanno deciso di chiacchierare con i fan in diretta e hanno svelato molti retroscena della loro storia d'amore.

Per la prima volta da quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello, i Rashmer si sono mostrati complici e innamorati, e chi ha seguito la live dell'altra sera ha notato che il loro rapporto sarebbe molto più stretto e solido rispetto a quello che avevano quando vivevano sotto i riflettori.

La ragazza ha scherzato con il fidanzato per la sua gelosia, poi ha raccontato che dopo la vacanza a Livigno è tornata a Roma, ma sentiva troppo la mancanza del compagno ed ha fatto un biglietto di sola andata per la Valtellina.

Rasha e Omer si sono scambiati baci, abbracci e coccole davanti a tutti, ma hanno anche risposto a tono a chi continua a non credere nel loro sentimento.

sì allora quando ha detto che è partita col biglietto di sola andata intendeva in tutti i sensi (ci facciamo male) pic.twitter.com/jwxRHvkoj8 — Paola. (@Iperborea_) January 9, 2026

Le dolci parole di Omer per Rasha

Sempre nel corso della live che i Rashmer hanno fatto l'altra sera su TikTok, qualcuno ha ricordato che quel giorno ricorrevano i tre mesi esatti dal loro primo incontro nella casa del Grande Fratello.

"Oggi sono tre mesi, è il terzo mesiversario da quel tugurio. Ringraziami per essere entrata al GF", ha scherzato Rasha in diretta con circa 3mila fan collegati.

La risposta di Omer è stata spiazzante e dolce: "Grazie di esistere", ha detto il giovane guardando la compagna negli occhi.

L'affetto dei fan per i Rashmer

Il supporto per i Rashmer è in aumento nonostante il Grande Fratello sia finito da diverse settimane: la coppia, infatti, è seguitissima sui social e questo conferma l'enorme affetto del pubblico nei loro confronti.

"Rasha è partita in tutti i sensi, guardatela", "Ci facciamo male, lo so già"; "Il mio amore per loro due è sconfinato", "Ci hanno fatto volare con questa live", "Sono troppo belli", "Non ci sarà mai più una ship del genere, facciamocene una ragione", "Il loro percorso è pazzesco, inimitabile", "Romantici e divertenti, chi come loro?", si legge su X in queste ore.

Attualmente Rasha è a casa di Omer e, stando a quello che ha dichiarato su TikTok, non sa ancora quando deciderà di tornare a Roma, allontanandosi temporaneamente dall'uomo che le ha fatto perdere la testa davanti alle telecamere.