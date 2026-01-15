Procede a gonfie vele la relazione tra due amatissimi concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello: in live su TikTok, Rasha Younes e Omer Elomari si sono lasciati andare a parole importanti l'una per l'altro, vere proprie dichiarazioni d'amore che hanno emozionato tutti i fan. I ragazzi hanno raccontato che tra loro c'è un sentimento forte e reale, e che fuori dalla casa hanno riscoperto una nuova complicità.

Parole d'amore tra i Rashmer

Non solo tra Jonas e Anita è nato l'amore fuori dalla casa del Grande Fratello: anche Rasha e Omer hanno scoperto di provare un sentimento fortissimo solo una volta che è terminata la loro avventura nel reality.

Mentre erano in live su TikTok dalla Valtellina, i Rashmer si sono imbattuti nella domanda di un utente su una possibile crisi in corso tra loro.

I ragazzi, quasi all'unisono, hanno risposto: "Crisi? Assolutamente no. Tra noi è amore vero, insieme siamo molto felici. Non ci vede uniti? Stiamo costruendo tante cose belle".

La giovane ha anche aggiunto che lontano dai riflettori è cresciuta l'intesa con il compagno: "Siamo molto più complici rispetto a quando eravamo al GF".

Un amore approvato dalle famiglie

Rasha ha conosciuto la famiglia di Omer subito dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello, e lo stesso ha fatto il ragazzo che ha anche passato il Natale e il suo compleanno con i parenti della fidanzata.

"Lui per mia madre è come un quarto figlio, si adorano", ha dichiarato la giovane in diretta su TikTok.

La storia d'amore tra quelli che sono stati ribattezzati i Rashmer, dunque, è approvata dalle famiglie di entrambi e sta continuando a crescere lontano dai riflettori.

La rottura al GF e il ripensamento di Rasha

Prima di raggiungere questo equilibrio, Rasha e Omer hanno dovuto affrontare e superare diversi momenti difficili.

A poche settimane dalla finale del Grande Fratello, i due si sono scontrati in modo molto acceso e hanno deciso di lasciarsi senza chiarire.

L'eliminazione a sorpresa della ragazza, però, ha fatto capire ad entrambi che si mancavano e che avrebbero dovuto dare un'altra chance al loro rapporto.

Oggi, a distanza di quasi un mese dalla fine del reality, il sentimento che lega Rasha e Omer è più forte e solido che mai.