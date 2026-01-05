In occasione del suo 33esimo compleanno, il 4 gennaio, Rasha Younes ha raggiunto Omer Elomari in Valtellina in modo da festeggiare insieme al suo compagno. L'ex concorrente del Grande Fratello un giorno prima è salita al Nord insieme ad una coppia di amici, per poi festeggiare il compleanno in posti mozzafiato.

Tramite gli account Instagram e X, i due fidanzati hanno pubblicato alcuni scatti da Livigno. Rasha ha postato uno scatto in macchine mentre prende e bacia la mano di Omer. I due ex gieffini di comune accordo avevano deciso di non trascorrere il Capodanno insieme per due motivi: il primo perché la ragazza sarebbe poi dovuta salire a Milano in vista del suo compleanno e secondo perché fino al 2 gennaio, in Valtellina c'era la mamma e il fratello dell'ex gieffino.

Nonostante le malelingue parlassero di una presunta rottura dei "Rashmer", i due giovani hanno zittito tutti. Lontano dai riflettori Rasha e Omer sono soliti mostrare la loro quotidianità e spesso avviano anche delle live su TikTok in cui decidono di rispondere senza filtri alle domande dei fan.

I ringraziamenti di Rasha

Su X, Rasha Younes ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno speso un minuto per mandarle un messaggio d'auguri: "Grazie a tutti per gli auguri. Grazie per ogni singolo pensiero che avete avuto per me, mi riempite il cuore d’amore. Vi auguro tutto il bene del mondo Fiera di voi e delle belle persone che siete. Vi amo".

Grazie a tutti per gli Auguri✨

Grazie per ogni singolo pensiero che avete avuto per me, mi riempite il cuore d’amore.

Vi auguro tutto il bene del mondo ♥️

Fiera di voi e delle belle persone che siete. Vi amo♥️ #Rashaday #rashabday pic.twitter.com/HfrcZ0cBzy — Rasha Younes (@rashalaprincess) January 4, 2026

L'affetto dei fan

Su X, diversi utenti hanno approfittato per fare gli auguri a Rasha.

"Anima bella, meriti tutto l'amore di questo mondo. Fiera di averti scelto dal primo giorno! Ancora auguri Princess", ha detto un fan. A fare eco ci ha pensato un altro: "Auguri bellissima, ti vogliamo bene". Un ulteriore utente ha scritto: "Auguri alla padrona di casa", il riferimento è al fatto che quando si trovava al reality show alcuni fan le hanno inviato un messaggio aereo in cui la definivano la "padrona di casa" come a dire che all'interno del programma poteva permettersi di fare tutto ciò che voleva. Un altro fan ha scritto: "Principessa bellissima tantissimi auguri". Un utente ha invece scritto: "Meriti ogni singolo apprezzamento perché sei una donna meravigliosa con un'anima bellissima.

Grazie a te per tutte le emozioni bellissime che ci hai fatto vivere e tanti auguri ancora! Goditi questa vacanza meravigliosa che meriti, ti vogliamo bene". Un altro fan ha scritto: "Felice di averti conosciuta al GF. Sei una bellissima persona e ti auguro tutto il meglio anche al fianco di Omer".