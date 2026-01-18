Nuovo botta e risposta tra Rasha Younes e un suo hater. Tutto è iniziato nel week end, quando la 33enne giordana insieme a Omer Elomari ha effettuato una reunion con Grazia Kendi e Mattia Scudieri: in diversi video, tutti - tranne Elomari - sono apparsi piuttosto euforici. Dunque un hater ha scritto a Rasha: "Evita di bere perché Omer non lo fa". La diretta interessata ha però replicato immediatamente: "Non è un problema tuo".

Rasha presa di mira da un hater

Venerdì 16 gennaio, Rasha e Omer si sono visti con Grazia e Mattia: i quattro si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello e hanno coltivato il rapporto di amicizia anche lontano dai riflettori.

Sul web i quattro ex gieffini hanno pubblicato alcuni video in cui sono apparsi un po' euforici, tanto che sembrava avessero bevuto - tranne Elomari. Dunque un hater ha deciso di rimproverare la 33enne giordana: "Consiglio per Rasha, evita di bere la prossima volta perché Omer non lo fa. Lo metti in imbarazzo e la sua famiglia ti vede, cosa potrebbero pensare di una nuora ubriaca, una famiglia musulmana?". "Ma secondo te eravamo veramente ubriachi? Stavamo solo giocando. Anche se fosse non è un problema tuo, quindi anche meno".

La reazione di alcuni fan della coppia

Su X, il commento dell'hater nei confronti di Rasha Younes non è passato inosservato ai fan della coppia.

Dunque diversi utenti hanno preso le difese della loro beniamina criticando a loro volta il detrattore.

Un utente ha elogiato la social media manager: "Sei stata troppo educata davanti ad un commento così meschino". Un altro fan ha scritto: "Non rimpicciolirti per nessuno. Se vuoi goderti un drink con i tuoi amici e ubriacarti un po', fallo pure. Goditi la vita. Meno male che Omer non beve, quindi c'è sempre una persona sobria che può accompagnarti a casa". Un'ulteriore fan ha commentato: "Anche se fossero ad un passo dal coma etilico non devono spiegazioni a nessuno, visto che sono maggiorenni e chi guidava la macchina era sobrio". Tra i vari c'è chi ha giudicato il commento dell'hater invadente: "Ma pensa per te anziché alla vita degli altri" e chi invece ha affermato: "Che pesantezza, mollatela". Un utente si è rivolto a Rasha: "Bravissima perché come sempre con eleganza hai saputo zittire gli hater".