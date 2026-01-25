Il Grande Fratello è finito da più di un mese, ma alcuni concorrenti dell'ultima edizione sono costantemente al centro dell'attenzione per quello che pubblicano sui social. Oggi, 25 gennaio, Rasha Younes ha condiviso con i suoi follower alcuni scatti di uno shooting, in particolare uno in bianco e nero che ha ottenuto migliaia di like e altrettanti commenti in poche ore. Grazia Kendi si è complimentata con l'amica definendola una dea della bellezza.

Il supporto dopo la fine del Grande Fratello

Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello, Rasha si è esposta molto sui social e spesso l'ha fatto per rispondere a tono agli attacchi degli haters.

In queste ore, però, la ragazza ha voluto condividere con i suoi sostenitori una foto che le è stata scattata nel corso di un recente shooting: l'immagine in bianco e nero con protagonista l'ex concorrente del reality, ha conquistato tutti.

L'ultimo post Instagram della giovane, infatti, ha ottenuto migliaia di "mi piace" e tantissimi commenti positivi, tra cui quello di una persona che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene.

"Mi sento male, sei troppo bella", ha scritto Grazia sotto alla foto dell'amica.

Non contenta, l'ex inquilina della casa ha repostato lo scatto tra le storie del suo profilo e ha aggiunto un nuovo complimento: "Sei una dea".

Grazia Kendi marmottina è seriamente innamorata di Rasha,non è più uno scherzo non lo è mai stato✨

LE AMOOOO😌❤️👑 #rashmer pic.twitter.com/pl300e1rSd — ❤️Erika❤️zia di penny ✨❤️🎄🎁🎀❄️☃️ (@BiasiErika) January 25, 2026

I complimenti alla bellezza di Rasha

La foto in bianco e nero di Rasha è piaciuta davvero a tutti, infatti sui social si possono trovare tantissimi commenti pieni di elogi per la bellezza dell'ex concorrente del Grande Fratello.

"Perdonatela, è troppo", "Vorrei fare un elogio a questa donna, unica", "Ma Grazia è innamorata, come la capisco", "Grazia ci rappresenta al cento per cento", "Una dea che travolge", "Un fenomeno da studiare", "Bella è riduttivo", si legge su X in queste ore.

Amore a gonfie vele con Omer

Da diverse settimane Rasha è a casa di Omer, e quasi ogni giorno fa una diretta su TikTok per chiacchierare con i fan che si sono affezionati a loro guardandoli al Grande Fratello.

La relazione tra quelli che in rete sono stati ribattezzati i Rashmer, dunque, procede a gonfie vele e c'è addirittura chi sostiene che a breve potrebbero andare a convivere.