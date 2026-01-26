Non accennano a placarsi gli attacchi degli haters nei confronti di Rasha Younes. A distanza di più di un mese dalla fine del Grande Fratello, la ragazza continua ad essere presa di mira dagli utenti che non credono nel suo sentimento per Omer Elomari. L'altra sera, però, la giovane ha risposto a tono a chi l'ha provocata chiedendole se è interessata ai soldi del compagno: la replica ironica e pungente della 32enne ha fatto esultare tutto il suo fandom.

Il botta e risposta su Instagram

Domenica scorsa Rasha ha condiviso la foto di uno shooting che ha fatto di recente e ha ricevuto sia complimenti che critiche.

Sotto al post che ha caricato sul suo profilo Instagram, infatti, si possono trovare i commenti di chi non la apprezza e anche quelli di chi non crede al suo amore per Omer.

"Ti piacciono i soldi di Omer?", ha chiesto un'utente con l'obiettivo di provocare l'ex concorrente del Grande Fratello.

"Se mi piacciono? Molto. Mi ha già intestato casa in Valtellina", ha replicato la giovane senza pensarci troppo.

L’ho già detto che questa donna è la mia vita? No perché comunque continuerò a ripeterlo per sempre #Rashmer pic.twitter.com/LeahHxbZdT — Sah✨| Rashmer era🤍 (@__lyfy__) January 25, 2026

Il supporto dei fan per Rasha

La risposta al veleno di Rasha ha spento l'entusiasmo degli haters e allo stesso tempo ha scatenato la gioia dei suoi sostenitori.

"L'ho già detto che questa donna è la mia vita?", "Non smetterò mai di dirlo, è unica", "Fa bene a rispondere in questo modo", "Certi commenti sono proprio cattivi", "La mia preferita dal giorno zero", "L'hanno criticata quando si è allontanata da Omer e lo stanno facendo anche adesso che stanno insieme, la gente non si sa decidere", "Non credo abbia bisogno dei soldi di Omer", si legge su X in queste ore.

La relazione lontano dai riflettori

Omer e Rasha sono fidanzati da qualche mese, ma è da quando è finito il Grande Fratello che hanno cominciato a conoscersi e a viversi sul serio.

Dopo le feste, infatti, i due sono diventati inseparabili e i fan non possono che essere felici del legame che stanno costruendo lontano dalle telecamere.

La ragazza è a casa del fidanzato da diverse settimane e in alcune live che ha fatto su TikTok ha spiegato che per il momento non ha nessuna intenzione di andare via perché sa che sentirebbe troppo la sua mancanza e anche per questo non vuole staccarsi da lui.