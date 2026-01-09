La coppia formata da Rasha Younes e Omer Elomari risulta essere una delle più amate ed apprezzate dai fan dopo la fine del Grande Fratello. Nel corso di una live su TikTok, i due ex concorrenti si sono divertiti a rispondere alle domande dei fa. A tal proposito la 33enne giordana si è lasciata scappare una confidenza: "La Valtellina è bellissima, ho fatto il biglietto di sola andata".

Amore a gonfie vele tra Rasha e Omer

In occasione del suo compleanno, Rasha è salita in Valtellina per trascorrere momenti di relax con Omer.

Giovedì 8 gennaio, i due ex concorrenti del GF hanno deciso di avviare una live per rispondere alle domande dei loro fan.

Tra i vari utenti c'è chi ha chiesto alla ragazza cosa pensi del luogo dove vive il suo attuale fidanzato visto che all'interno del reality show diceva che non sarebbe mai salita al Nord Italia per via del clima rigido: "La Valtellina è bellissima, ho fatto il biglietto di solo andata", ha risposto Rasha. A seguire la 33enne ha letto il commento di un fan: "Hanno detto che sono cotta di te, ma non è vero"; anche Omer ha replicato: "Lo vedo, lo so". La coppia ha poi ironizzato su chi fosse più geloso tra i due ed hanno celebrato la ricorrenza del giorno in cui si sono visti per la prima volta nel tugurio del GF. Un utente ha invece chiesto ai "Rashmer" se lontano dai riflettori abbiano mai avuto delle discussione e Rasha ha affermato: "No, lui mi dà molto tranquillità".

Infine Rasha e Omer hanno ribadito che a volte spariscono dai social per il semplice fatto che vogliono ritagliarsi momenti tutti loro.

se tu mi dici vieni a Valtellina io non ti dirò mai sì ecc ecc #rashmer pic.twitter.com/sF69NM37zd — 𝙁𝙧𝙖𝙣 👑🦖| sta sfaciolando (@demetinbenleri) January 9, 2026

Entusiasmo dei fan sul web

In seguito all'ennesima live su TikTok di Rasha e Omer, diversi utenti hanno espresso un commento su X.

" I loro gesti parlano da soli", ha detto un utente. Un altro ha aggiunto: "Non Rasha che andava dicendo che non sarebbe mai salita in Valtellina e ora ci dice che ha fatto il biglietto di solo andata". Un'ulteriore utente ha commentato: "Dal GF si vedevano che i due fossero intenzionati a costruire una cosa seria e duratura.

Vederli ora non fa altro che confermare il pensiero che avevo su di loro". Tra gli utenti c'è anche chi ha criticato gli hater che continuano a non credere nella coppia: "Cari detrattori fatevene una ragione, perché i Rashmer sono così puri come li avete visti in tv".