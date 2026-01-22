A poco più di un mese dalla fine del Grande Fratello, Rasha Younes è al centro dell'attenzione per il rapporto conflittuale che ha con i suoi haters. Il 22 gennaio, infatti, la ragazza ha scritto un tweet ironico e pungente per replicare alle critiche che le continuano ad arrivare sui social: la giovane ha lasciato intendere che non le interessa nulla degli attacchi che sta ricevendo, anzi il suo unico pensiero è godersi il fidanzato Omer nella quotidianità.

Lo sfogo di Rasha sui social

Da settimane Rasha deve fare i conti con gli attacchi di chi non crede al suo sentimento per Omer: quasi ogni giorno, infatti, la ragazza è presa di mira dalle critiche degli utenti che sostengono che starebbe solo sfruttando il fandom di coppia per farsi strada come influencer.

La concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello non si è lasciata sfuggire le ultime frecciatine dei suoi haters, anzi ha deciso di rispondere in modo sia ironico che pungente.

"La vastità e l'immensità di cavolo che me ne frega", ha scritto la giovane sul suo profilo di X il 22 gennaio.

Il supporto dei fan per la coppia

Lo sfogo di Rasha è stato accolto con entusiasmo sia dai suoi fan che da quelli di Omer, sempre in prima linea per difenderli dagli attacchi degli haters.

"Hai ragione, chi se ne frega di questa gente", "Brava", "Lasciamoli nei loro deliri", "Ma le persone non hanno niente di meglio da fare che criticare chi non conoscono?", "Continua a farli schiattare regina", "Non smettere mai"; "Forse non vi è chiaro, ma lei non vi calcola proprio", "Rosicano poverini", "Continua per sempre, ti amo", "La gente mormora, falla tacere praticando l'allegria", si legge su X in queste ore.

La dichiarazione d'amore di Omer

A dispetto di quello che pensano gli haters, Omer e Rasha sono più innamorati che mai e continuano a dirlo in tutte le dirette che fanno su TikTok.

Il finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello, ad esempio, qualche giorno fa ha risposto così a chi gli ha chiesto se pensa di avere accanto la persona giusta: "Certo, lei è la donna giusta per me al 101%".

I Rashmer, dunque, sono inseparabili e sul web si è sparsa la voce secondo la quale starebbero addirittura prendendo in considerazione l'ipotesi di andare a convivere.