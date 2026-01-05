Il 4 gennaio Rasha Younes ha compiuto 33 anni, e i suoi tantissimi fan hanno voluto farle un regalo davvero speciale. Come ha confermato la stessa ex concorrente del Grande Fratello su Instagram, domenica scorsa a Time Square è stato proiettato un video con gli auguri di compleanno di una parte dei suoi sostenitori. La giovane si è detta senza parole per il bellissimo gesto del suo fandom, e non ha potuto fare altro che ringraziare per l'amore che sta ricevendo da quando è uscita dalla casa.

Il gesto che commuove Rasha

Mentre si trovava in montagna con Omer per festeggiare il suo 33° compleanno, Rasha è rimasta spiazzata da un regalo dei suoi fan.

Come mostrano diversi video che stanno circolando sui social in queste ore, il 4 gennaio a Time Square sono stati proiettati i messaggi di auguri di alcuni sostenitori della ragazza che ha partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello: nessuna immagine, ma solo una serie di pensieri affettuosi che hanno commosso la festeggiata.

mi hanno contattato negli ngl dicendo che sarebbe passato un regalo per rasha a times square, siamo andati a vedere ed è vero… (la scritta gialla dopo il 3 2 1).



preciso che c’è la firma ioioioers e xxlers ma non siamo state noi, non so chi sia l’autore ma non noi 🙌🏻 pic.twitter.com/IIGh3Xu942 — lapressata (@lapressata) January 4, 2026

Questo gesto non è passato inosservato, anzi Younes ci ha tenuto a ringraziare calorosamente chi si è prodigato per farle una sorpresa così importante.

La risposta della festeggiata su Instagram

In una storia che ha pubblicato sul suo profilo Instagram la sera del suo compleanno, Rasha si è rivolta direttamente alle persone che le hanno regalato quest'"apparizione" a Time Square.

"Pensavo fosse uno scherzo, ma è vero. Chiunque abbia fatto questo lo ringrazio con tutto il cuore, sono senza parole", ha scritto l'ex concorrente del Grande Fratello quando ha realizzato che qualcuno le ha davvero fatto gli autori tramite un video che è stato proiettato al centro di New York.

I commenti dei fan su X

Alcuni fandom di Rasha e Omer ci hanno tenuto a chiarire che non è partita da loro l'idea di proiettare gli auguri per la ragazza a Time Square, ma qualcuno lo ha fatto al posto loro e la festeggiata ne è stata felicissima.

"Ma è bellissimo", "Lei è veramente la padrona del mondo", "Che regalo pazzesco", "Che bello", "Sarebbe stato bello vedere anche la sua faccia su quegli schermi, ma ci accontentiamo", "Principessa del popolo", "Se lo merita", "Sono stati i Rashmer, che carini", "Una cosa meravigliosa", "Sto volando", "Da padrona della casa del Grande Fratello a padrona del globo è un attimo", "Sei grande Rasha Younes", "Alla faccia di chi non ti ha mai capita", "Ma in che senso?", "Che storia", "Meriti tutto", "Lo hanno già fatto gli anni scorsi per altri gieffini", "Magari sono stati alcuni fan di New York", si legge su X da quando la neo 33enne ha confermato che il video degli auguri è stato proiettato davvero a Time Square e non si trattava di una fake news.