La storia d'amore tra Rasha Younes e Omer Elomari procede a gonfie vele, ma c'è ancora chi dubita del sentimento della ragazza e lo ricorda in ogni occasione possibile. Poche ore fa, infatti, l'ex concorrente del Grande Fratello si è imbattuta nel commento di chi pensa che escluderebbe il compagno dalle foto che pubblica sui social perché lo starebbe prendendo in giro: la replica della giovane è stata pungente e ha conquistato tutti i suoi sostenitori.

La risposta di Rasha alla frecciatina su Instagram

Nei giorni scorsi Omer e Rasha sono stati in vacanza sulla neve ed è proprio lì che hanno festeggiato il 33° compleanno della ragazza.

Una volta tornata a casa, la concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello ha pubblicato alcuni scatti del suo soggiorno a Livigno, ma qualcuno ha notato che in nessuno di questi compare il fidanzato.

"Solo foto da sola metti, apri gli occhi Omer", ha commentato un'utente su Instagram.

La giovane protagonista del reality Mediaset non si è lasciata sfuggire la possibilità di rispondere a tono a chi continua a mettere in dubbio il suo sentimento per Elomari, anzi ha deciso di esporsi in maniera pungente e ironica.

"Tieni, ti regalo un neurone", ha replicato Rasha senza pensarci troppo.

I commenti pungenti contro gli haters

Sono diverse le risposte che Rasha ha dato ai suoi haters in queste ore, e tutte hanno fatto sorridere ed esultare i suoi fan.

"Ti blocco subito. Mi mancherà la tua opinione, ah no", "Vai a giocare un po' più in là", "Capisco la tua frustrazione, se vuoi ti do un abbraccio", "Fai più bella figura a stare zitta, credimi", "Prova anche tu ad andare dal chirurgo, fa miracoli", "Dovresti essere meno frustrata", questi sono alcuni dei commenti che l'ex concorrente del Grande Fratello ha scritto per replicare a chi continua ad attaccarla sui social.

La gelosia di Omer

Omer sembra non dare peso al fatto che Rasha non pubblicherebbe foto di coppia, anzi sotto all'ultimo post che la compagna ha caricato su Instagram si può trovare un suo divertente commento.

"Qui si osserva solo. Punto", ha scritto il finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello accanto ad uno scatto della fidanzata sulla neve, una foto che probabilmente ha realizzato lui e della quale sembra andare molto fiero.

I Rashmer sono tornati alla loro quotidianità dopo il weekend a Livigno, ma da quello che postano sui social sembra che il loro rapporto si sarebbe rafforzato ancora di più durante questa romantica vacanza in montagna.

Gli haters, dunque, dovrebbero rassegnarsi al fatto che i due ragazzi sono felicemente fidanzati e l'assenza di foto di coppia sul profilo di Rasha non sarebbe un campanello d'allarme.