Romina Power ha scatenato una vivace polemica con le sue dichiarazioni sulla canzone “Felicità”, interpretata con Al Bano. Durante un’intervista nel podcast ‘Supernova’ di Alessandro Cattelan, la cantante ha rivelato di non aver mai apprezzato pienamente quel repertorio. Ha definito “Felicità” un brano “banale” che non avrebbe voluto incidere, perché distante dai suoi gusti.

La risposta di Cristiano Minellono

Cristiano Minellono, autore del testo di “Felicità”, ha replicato durante il programma radiofonico “La volta buona”. Ha bollato le affermazioni di Romina come un “clamoroso autogol”, accusandola di aver mancato di rispetto al suo pubblico.

Minellono ha evidenziato come “Felicità” abbia assicurato a Romina successo e guadagni per oltre quarant’anni, e che pertanto avrebbe meritato maggiore considerazione.

Il dibattito sul valore della canzone

Le parole di Romina Power hanno innescato un acceso dibattito sul significato artistico ed emotivo di una canzone simbolo per il duo. La reazione dell’autore sottolinea il divario tra la visione personale dell’artista e il forte legame affettivo che il pubblico ha con la canzone. Per ora, non si registrano ulteriori commenti ufficiali da parte di Romina o di Al Bano.