Pierluigi Diaco torna a occuparsi del Festival di Sanremo con “BellaSanremo”, una serie di sei appuntamenti speciali in onda su Rai 2. In questa nuova avventura, il conduttore sarà affiancato da Rosa Chemical. Il progetto si inserisce nel contesto del programma BellaMa’, consolidando il legame tra il varietà pomeridiano e la kermesse musicale.

“BellaSanremo”: il format

“BellaSanremo” è un ciclo di sei puntate speciali dedicate al Festival. Pierluigi Diaco sarà alla guida, mentre Rosa Chemical vestirà i panni del co-conduttore. Il rapper, noto per la sua partecipazione al Festival e per il brano “Made in Italy”, affiancherà Diaco nel commentare e raccontare la manifestazione, portando un contributo originale e contemporaneo.

Il legame con BellaMa’

Il progetto nasce all'interno di BellaMa’, il varietà ideato e condotto da Pierluigi Diaco su Rai 2. Negli anni scorsi, il programma ha già proposto speciali legati a Sanremo, come “BellaMa’ speciale Sanremo” nel 2025, con Nancy Brilli al fianco di Diaco. “BellaSanremo” prosegue questa tradizione, confermando l’interesse del format per la settimana festivaliera.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli su date precise, ospiti o modalità di messa in onda. Non sono disponibili altre conferme oltre al comunicato iniziale.

Le incognite

La notizia si basa esclusivamente sul comunicato di Adnkronos. Non sono state trovate altre fonti che approfondiscano il progetto o ne confermino i contenuti.

Restano da chiarire elementi come il calendario di trasmissione, la durata delle puntate e la presenza di ospiti o collegamenti da Sanremo.

Chi è Rosa Chemical

Rosa Chemical, all’anagrafe Manuel Franco Rocati, è un rapper e cantautore torinese nato nel 1998. Ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Made in Italy”, distinguendosi per uno stile provocatorio e per un gesto che ha suscitato dibattito. La sua presenza in “BellaSanremo” rappresenta un ponte tra la musica contemporanea e il racconto televisivo del Festival.