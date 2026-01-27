Il 26 gennaio i giornalisti hanno ascoltato in anteprima i brani in gara a Sanremo 2026, e hanno dato parecchie insufficienze. Il pezzo di Elettra Lamborghini, intitolato Voilà, è stato considerato uno dei peggiori di questa edizione della kermesse canora, ma lei ha voluto replicare sui social affermando che la sua canzone sarebbe una hit e il tempo lo dimostrerà.

I voti della stampa a Voilà

Elettra Lamborghini torna al Festival di Sanremo dopo diversi anni (l'anno scorso è stata co-conduttrice di una serata) e per farlo ha scelto un brano movimentato che potrebbe avere tutte le carte in regola per diventare un tormentone.

Lunedì scorso i giornalisti hanno ascoltato i brani in gara nell'edizione 2026 della kermesse di Rai Uno, e quello dell'ereditiera è stato bocciato dalla maggior parte di loro.

Federico Vacalebre de Il mattino ha dato 2 al pezzo che si intitola Voilà, invece Francesco Prisco de Il sole 24 ore lo ha valutato con un 3.

Tutte queste insufficienze sembrano non aver demoralizzato l'artista, che si dice già pronta a salire sul palco dell'Ariston per interpretare una canzone che secondo lei avrà successo.

Lo sfogo sui social

Dopo aver letto le pagelle della stampa, Elettra Lamborghini ha pubblicato un tweet che ha raccolto moltissimi consensi in poche ore.

"Ricordatevi questo messaggio. La mia canzone è una hip, poi ne riparliamo", ha scritto l'ereditiera sul suo profilo social.

Ricordatevi questo messaggio... la mia canzone é UNA H I T ....ne riparliamo poi...😜 — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) January 26, 2026

"Ci farai ballare fino a settembre, nessun dubbio", "La faremo diventare disco di diamante", "Aspettiamo con ansia Voilà", "Siamo pronti", "Non vediamo l'ora di ascoltarla", "Confidiamo in te", "Sei la nostra regina", "Noi sappiamo chi sei", "Non crediamo ai giornalisti", "Sappiamo che li zittirai tutti", sono alcune delle risposte dei fan della cantante sempre su X.

Gli artisti di Sanremo con i voti più bassi

Elettra Lamborghini è solo una dei tanti artisti che la stampa ha bocciato dopo il primo ascolto: la canzone di Leo Gassmann ha ricevuto 3,5 e 4, invece quella di Francesco Renga ha ottenuto una media di 5,3.

I giornalisti sono stati duri anche con LDA e Aka7even, Samurai Jay, Luchè ed Enrico Nigiotti, giudicati tutti insufficienti a meno di un mese dall'inizio del Festival di Sanremo.