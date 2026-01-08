Max Pezzali sarà l’unico ospite fisso sulla “nave del Festival” di Sanremo 2026. L’annuncio è stato dato da Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della manifestazione, durante il Tg1 delle 20. Il cantautore pavese si esibirà per cinque serate consecutive, trasformando ogni appuntamento in una festa musicale con le sue canzoni, che da trent’anni uniscono generazioni.

Un protagonista per tutte le serate

A differenza delle edizioni precedenti, in cui la nave del Festival ospitava ogni sera un artista diverso, quest’anno Carlo Conti ha scelto un solo nome: Max Pezzali.

“Tutte le sere saranno con noi Max, con la sua allegria e la sua energia”, ha dichiarato il conduttore, definendo la sua presenza “una ciliegina sulla torta” della manifestazione.

L’annuncio al Tg1

L’annuncio è arrivato durante l’edizione delle 20 del Tg1, confermando Pezzali come primo ospite ufficiale della 76ª edizione del Festival. La nave, che da alcuni anni affianca il palco dell’Ariston, diventerà così un secondo palcoscenico, con un unico protagonista per tutte le serate.

La carriera di Max Pezzali

Massimo Pezzali, nato a Pavia, è noto per il suo percorso con gli 883 e per la sua carriera solista. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1995 con gli 883 e nel 2011 come solista. La sua musica ha segnato diverse generazioni, rendendolo una figura amata e riconosciuta nel panorama musicale italiano.

Il palco sul mare

La nave del Festival, attraccata davanti a Sanremo, rappresenta un palcoscenico alternativo all’Ariston. In passato ha ospitato vari artisti, ma nel 2026 sarà animata esclusivamente da Max Pezzali, che porterà la sua musica e la sua energia per cinque serate a tema.