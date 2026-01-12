Le anticipazioni di Segreti di famiglia rivelano un evento drammatico: la morte di uno dei protagonisti. Nelle puntate disponibili da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio su Mediaset Infinity, Metin perderà la vita e saranno Ilgaz e Ceylin a comunicarne la scomparsa. Cinar sarà devastato dal dolore per la perdita del padre, così come Defne. Nel frattempo, mentre la famiglia Kaya tenterà di ritrovare un equilibrio dopo la tragedia, la trama si aprirà a nuove indagini legate a un misterioso omicidio.

Metin muore, Cinar, Ilgaz e Defne sconvolti

Ilgaz, Ceylin e Defne torneranno a casa per comunicare a Mert e Cinar la morte di Metin.

La sorella minore del procuratore reagirà con rabbia e lo accuserà di essere responsabile della tragedia. Secondo lei, infatti, sarebbe stato proprio Ilgaz a ordinare al padre di accompagnare Kadir in centrale, esponendolo così al pericolo. Nel frattempo, Yekta e Osman collaboreranno con il marito di Ceylin per rintracciare Kadir, offrendo ogni informazione utile a individuare il pericoloso criminale. Cinar sarà devastato dalla perdita del padre e tormentato dal senso di colpa per aver avuto a che fare proprio con Kadir. Cercherà quindi un po’ di sostegno in Ilgaz. Quest’ultimo, insieme a Defne, proverà lentamente a riprendere una parvenza di normalità.

Ilgaz indaga su un nuovo caso di omicidio

Nel frattempo, Osman e il resto della famiglia si trasferiranno nel condominio dei Kaya, un cambiamento che non sarà affatto gradito ad Aylin. Intanto, Ilgaz e la sua squadra dovranno occuparsi di un nuovo caso di omicidio: la vittima sarà il padre di una delle ragazze liberate dalla casa di Beykoz, ucciso nella sua abitazione dopo una violenta colluttazione. Parallelamente, la famiglia si riunirà per sostenersi a vicenda ed elaborare la prematura scomparsa di Metin. A tutti apparirà evidente l’emozione di Gul, mentre Ceylin e Aylin noteranno che la loro madre ha preso una camicia appartenuta al padre di Ilgaz, iniziando a interrogarsi sulla natura del rapporto che intercorreva tra lei e il defunto Kaya.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Mert ha preteso spiegazioni da Osman

Nei precedenti episodi di Segreti di famiglia, disponibili su Mediaset Infinity, Osman si è cacciato nei guai a causa del suo socio Can. Quest’ultimo ha infatti dilapidato il denaro destinato al riciclaggio per conto di Kadir, bruciandolo in un casinò online. Quando il malvivente lo ha scoperto, non ha avuto alcuna pietà e si è sbarazzato di lui. L’omicidio è avvenuto davanti agli occhi increduli di Osman, Cinar e Yekta, sempre più intrappolati nella morsa di Kadir e costretti a eseguire ogni suo ordine. Nel frattempo i tre hanno cercato di portare avanti le loro vite, ma un nuovo problema è sorto quando Secil, ex fidanzata di Cinar, è riuscita a fuggire dopo anni di prigionia, eliminando uno degli uomini di Kadir.

L’imprevisto ha fatto infuriare il criminale, che ha imposto a Osman di uccidere la ragazza, rifugiata nella casa della famiglia Kaya. Al momento della consegna delle pizze, Osman avrebbe dovuto darle quella avvelenata, ma sopraffatto dai sensi di colpa non è riuscito a compiere l’orribile gesto e ha gettato la pizza in un cassonetto, causando però la morte di diversi animali randagi. A Mert non è sfuggita la stranezza della situazione e, dopo aver ritrovato il cartone della pizza nel bidone, ha deciso di chiedere spiegazioni a Osman, presentandosi direttamente nel suo ufficio.