Le anticipazioni di Segreti di famiglia relative alle puntate che verranno rese disponibili in esclusiva su Mediaset Infinity da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio rivelano che Ilgaz scoprirà il ruolo del fratello di Meltem nella notte della morte del padre, Ceylin e Yekta decideranno di non difenderlo, Osman si ritroverà senza lavoro dopo aver venduto tutte le sue proprietà a causa di Kadir e Mert sceglierà di aiutarlo. Inoltre, Yekta attenderà la risposta di Lacin alla proposta di matrimonio, Mert cercherà il denaro nascosto da Kadir e Ilgaz prenderà in carico il fascicolo del bambino scomparso.

Ilgaz indaga fa luce su quanto accaduto a Meltem

Nel corso della settimana, Ilgaz verrà a sapere che il fratello di Meltem era perfettamente consapevole delle violenze subite dalla ragazza e del fatto che il padre l’avesse costretta a prostituirsi proprio la notte della sua morte. Questa rivelazione porterà Ceylin e Yekta a prendere una posizione netta e a decidere di non difenderlo più. Ilgaz interrogherà sia Meltem sia sua madre per ricostruire l’intera dinamica familiare, mentre i due avvocati si impegneranno a proteggere la giovane da ulteriori pressioni. Parallelamente, Osman si ritroverà in una situazione drammatica: dopo aver venduto tutte le sue proprietà per ripagare i debiti legati a Kadir, perderà anche il lavoro e si troverà senza alcuna stabilità economica.

Sarà Mert a intervenire, offrendogli un aiuto concreto in un momento particolarmente delicato.

Yekta vuole sposare di nuovo Lacin

Le anticipazioni rivelano che Yekta tornerà a parlare con Lacin per sapere se avrà riflettuto sulla proposta di matrimonio. I due, separati da anni dopo la tragica morte del figlio Engin, si ritroveranno a confrontarsi su un possibile nuovo inizio, ma Lacin confesserà di aver bisogno di più tempo e chiederà a Yekta di non metterle pressione. Nel frattempo, Mert deciderà di rintracciare il denaro nascosto da Kadir con l’intenzione di destinarlo alle vittime dell’associazione criminale. Dopo un confronto teso in carcere, Kadir gli rivelerà finalmente dove si trova il denaro.

Sul finale della settimana, mentre Efe si troverà in gioielleria, riceverà una telefonata da Ilgaz: il procuratore sceglierà di prendere in carico il fascicolo del bambino scomparso, aprendo così un nuovo e delicato filone investigativo che avrà ripercussioni sulle puntate successive.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Metin è morto

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, rese disponibili su Mediaset Infinity, Metin era riuscito a catturare Kadir. Tuttavia, mentre il comandante della polizia stava conducendo il criminale in centrale, gli uomini di Kadir gli hanno teso un’imboscata, uccidendolo. La morte di Metin ha devastato Ilgaz, che si è sentito profondamente in colpa per aver dato lui stesso l’ordine di trasferire il malvivente. Nel frattempo, Defne ha reagito con rabbia, accusando il fratello maggiore di essere responsabile del tragico lutto che ha colpito la loro famiglia.