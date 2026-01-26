Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano un incontro destinato a creare scalpore. Nelle puntate che verranno condivise da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio sul sito di Mediaset Infinity, Ceylin incontrerà il suo ex fidanzato, Firat. Nel frattempo, Gul chiederà aiuto a Lacin per fare in modo che il matrimonio tra Aylin e Osman non naufraghi. Infine, Mert cercherà di far addormentare Vahit usando l’escamotage dell’alcol.

Ceylin incontra Firat

Ceylin continuerà a seguire il caso del bambino scomparso e, nel frattempo, si imbatterà dopo anni dalla separazione in Firat, il suo ex fidanzato.

Quest’ultimo nel frattempo è diventato ispettore alla sezione minori. Ceylin, parallelamente, chiederà alla signora Cennet se possa esserci una vendetta dietro la scomparsa di suo figlio Yigit, ma la donna dichiarerà di non sapere nulla a riguardo e di non fidarsi del suo ex marito. Intanto, Firat leggerà il quaderno di Yigit, intuendo che il bambino potrebbe trovarsi nel seminterrato del palazzo in cui vive. Spazio anche alle vicende di Cinar, che continuerà a rendersi utile all’associazione, pur restando in contatto con la sua famiglia.

Gul vuole salvare il matrimonio di Aylin e Osman

Nel frattempo, Gul sarà disperata per la delicata situazione familiare di sua figlia Aylin, ormai ai ferri corti con il marito Osman.

Quest’ultimo ha infatti perso tutte le sue proprietà dopo essere sceso a patti con Kadir e aver smarrito un’ingente somma di denaro che il malvivente gli aveva affidato. Gul chiederà quindi aiuto anche a Lacin pur di far tornare il sereno tra Aylin e Osman. La sera stessa, Parla farà un annuncio alla famiglia, rivelando di aver trovato un appartamento da condividere. Ceylin, invece, si introdurrà nell’ufficio di Yekta e scoprirà che ha concordato un risarcimento per Sezai del doppio rispetto alla cifra a lei nota: si tratta infatti di un accordo da 10 milioni e non 5. A questo punto, l’avvocata Erguvan si infurierà e tratterà con sufficienza il suo socio. Infine, Mert cercherà di far addormentare Vahit usando l’escamotage dell’alcol, e il suo piano riuscirà alla perfezione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Metin ha perso la vita

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, rese disponibili sul sito di Mediaset Infinity, Metin ha perso la vita in uno scontro a fuoco mentre stava portando Kadir in centrale. Quest’ultimo è rimasto ferito, ma è riuscito a scappare grazie all’aiuto di suo fratello e dell’ex cognata, il procuratore Nadide. In seguito, Ilgaz e i suoi colleghi sono riusciti ad arrestare Kadir per i crimini commessi. Cinar, intanto, è stato distrutto dal dolore per la morte di suo padre e ha deciso di lasciare la casa.