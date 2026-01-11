Le anticipazioni di Segreti di famiglia mostrano una settimana ricca di tensione. Metin riuscirà finalmente a mettere le mani su Kadir, mentre Ceylin si ritroverà esposta a un pericolo concreto dopo aver ricevuto un messaggio minatorio. Sul fronte sentimentale, invece, Efe e Tugce vivranno un momento inatteso che cambierà il loro rapporto. Le puntate disponibili su Mediaset Infinity dal 12 al 16 gennaio intrecciano queste vicende con una serie di sviluppi che coinvolgeranno anche Ilgaz, Osman, Cinar e Necla.

Ceylin finisce nel mirino, Metin porta Kadir in centrale

La situazione si farà subito delicata per Ceylin, che mostrerà a Ilgaz il biglietto minaccioso ricevuto. Il procuratore, preoccupato per la sua sicurezza, le chiederà di abbandonare il caso, ma l’avvocata non avrà alcuna intenzione di tirarsi indietro. Nel frattempo, Metin riuscirà a rintracciare Kadir e, su richiesta di Ilgaz, lo condurrà in centrale con un’auto della polizia, accompagnato da un altro agente. Parallelamente, Necla continuerà a essere un punto cruciale dell’indagine: Ilgaz proverà a convincerla a collaborare, ma la donna lascerà la centrale proclamandosi innocente. Saranno poi Eren e Metin a farla crollare, spingendola a rilasciare una nuova dichiarazione che ribalterà la sua versione iniziale.

Intanto, allo studio Tilmen, Ceylin incrocerà Mert mentre esce dall’ufficio di Yekta e pretenderà spiegazioni dal suo capo.

Efe e Tugce si avvicinano, Osman e Cinar nei guai

Il clima si farà teso anche per Efe, che verrà ferito a un braccio e verrà accompagnato da Tugce in ospedale. Durante l’attesa, tra i due scatterà un bacio che segnerà una svolta nel loro rapporto. Prima di questo, Efe avrà chiesto a Eren un confronto sulla loro frequentazione: l’ispettore gli confiderà le sue paure, pur concedendo la sua benedizione. Sul fronte familiare, Osman e Cinar vivranno una serata di eccessi: completamente ubriachi, si presenteranno a casa di Yekta e si addormenteranno sul suo divano, provocando la furia dell’avvocato che il giorno seguente li convocherà nel suo studio.

Aylin, intanto, si sfogherà con Gul, che proverà a sostenerla e la inviterà a parlare con il marito, ma la donna non crederà alle nuove promesse di Osman. Infine, Nadide deciderà di togliere il caso a Ilgaz, scatenando la reazione del procuratore, che pretenderà spiegazioni per la scelta improvvisa.

Un riepilogo degli episodi precedenti: gli uomini di Kadir si sono finti medici

Nei precedenti episodi di Segreti di famiglia disponibili su Mediaset Infinity, Parla è apparsa profondamente scossa dagli ultimi avvenimenti e la sua famiglia ha cercato di sostenerla, trovando in Cinar un alleato prezioso. Nel frattempo, Ilgaz, Eren e Metin hanno avviato le indagini su una ragazza sconosciuta arrivata in ospedale in condizioni critiche e, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, sono riusciti a risalire al taxi che l’aveva accompagnata.

Poco dopo, è emersa l’identità della giovane: si tratta di Secil, la prima fidanzata di Cinar, con cui aveva avuto una relazione durata quattro anni ai tempi del liceo. La situazione è rapidamente degenerata quando alcuni uomini di Kadir, travestiti da medici, hanno tentato di rapire Secil direttamente in ospedale. Tuttavia, Cinar si è sentito in colpa nei confronti della sua ex fidanzata e ha impedito il rapimento, avvisando immediatamente i poliziotti presenti. Kadir, però, non si è rassegnato all’idea che Secil fosse ancora viva e potenzialmente in grado di compromettere lui e la sua organizzazione. Lo spietato criminale si è quindi rivolto nuovamente a Osman, ricattandolo e rivelandogli che una delle pizze recapitate a sorpresa a casa sua era stata avvelenata.

Il marito di Aylin è stato così minacciato e costretto a consegnare a Secil il cibo contaminato per eliminarla, ma ha scelto di non eseguire l’ordine. Per non destare sospetti, ha preso lui stesso il cartone contrassegnato e ne ha mangiato una fetta. Subito dopo, Osman si è sentito male e ha gettato via il resto della pizza insieme al contenitore. Durante la notte, diversi animali, tra cui cani e gatti, sono morti dopo aver ingerito il cibo avvelenato trovato nel bidone dell’immondizia. Mert, notando i corpi degli animali, ha aperto il cassonetto e ha riconosciuto uno dei cartoni di pizza arrivati a casa sua la sera precedente. Insospettito, ha iniziato a indagare per fare luce sull’accaduto.

Spazio infine alle vicende della piccola Mercan, che si è subito ambientata con i suoi genitori dopo il sequestro e, dopo aver chiamato Ilgaz papà, è riuscita per la prima volta a rivolgersi a Ceylin chiamandola mamma, lasciandosi alle spalle i due anni e mezzo trascorsi con Filiz.