Le anticipazioni delle puntate di Segreti di famiglia disponibili su Mediaset Infinity da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio mettono al centro nuove tensioni familiari e sviluppi inattesi nelle indagini. Mentre Ceylin prosegue senza sosta la ricerca del piccolo Yigit, Gul farà di tutto per evitare che il matrimonio di Aylin e Osman crolli definitivamente. Intanto, la moglie di Ilgaz rivedrà il suo ex fidanzato Firet e si introdurrà di nascosto nell'ufficio di Yekta.

Ceylin approfondisce il caso di Yigit e si confronta con nuove piste

Ceylin continuerà a concentrarsi sulla scomparsa del bambino, cercando di ricostruire ogni dettaglio utile all’indagine.

Nel corso delle verifiche, l’avvocata tornerà a parlare con la signora Cennet, chiedendole se dietro l’allontanamento del figlio possa esserci un movente personale. La donna, però, ribadirà di non avere alcuna certezza e di non fidarsi dell’ex marito. Parallelamente, emergeranno nuovi elementi grazie al lavoro dell’ispettore Firat, ex fidanzato di Ceylin, che dopo aver analizzato gli appunti di Yigit ipotizzerà che il piccolo possa trovarsi in un’area nascosta del palazzo in cui vive. Spazio anche a Cinar, che continuerà a collaborare con l’associazione pur mantenendo un legame costante con la sua famiglia. Nel frattempo, Ceylin si introdurrà nello studio di Yekta e scoprirà un accordo economico molto più alto di quanto le fosse stato riferito, dettaglio che la porterà a scontrarsi duramente con il collega.

Gul tenta di sostenere Aylin, mentre la famiglia affronta nuove difficoltà

Sul fronte familiare, Gul sarà sempre più preoccupata per la crisi tra Aylin e Osman, ormai in una fase critica dopo le recenti perdite economiche dell’uomo. Determinata a evitare una rottura definitiva, Gul chiederà il supporto di Lacin, sperando che un intervento esterno possa aiutare la coppia a ritrovare un equilibrio. Durante la stessa giornata, Parla comunicherà alla famiglia di aver individuato un appartamento da condividere, una decisione che porterà nuove dinamiche all’interno della casa. Intanto, Mert cercherà di gestire Vahit ricorrendo a un espediente poco ortodosso, sfruttando l’alcol per farlo addormentare e portare avanti il suo piano senza ostacoli.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mert è andato a trovare Kadir

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, rese disponibili sul sito di Mediaset Infinity, Mert è andato in carcere a fare visita a Kadir. Il nonno di Ilgaz non si è recato dall’assassino di suo figlio Metin per una visita di cortesia: ha infatti preteso che l’uomo gli indicasse dove aveva nascosto tutto il suo denaro. Kadir inizialmente si è rifiutato di rivelare qualsiasi informazione al signor Kaya, ma, dopo essere stato minacciato dall’anziano, è stato costretto a confessare di aver nascosto i soldi dentro il muro di un negozio. Mert si è quindi fatto accompagnare da Osman per verificare il luogo indicato da Kadir, ma ha frainteso le intenzioni dell’uomo, credendo che volesse appropriarsi dell’ingente somma per aiutarlo a risollevarsi, visto che ora è diventato povero e costretto a lavorare come tassista. Tuttavia, il padre di Metin ha chiarito a Osman di non avere minimamente intenzione di destinare quel denaro a lui, bensì a tutte le ragazze in difficoltà che erano finite nella rete del criminale.