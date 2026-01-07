Le anticipazioni turche di Segreti di famiglia annunciano la scomparsa di uno dei protagonisti storici della soap. Nelle prossime puntate, che saranno disponibili sul sito di Mediaset Infinity, Metin perderà la vita in seguito a un agguato organizzato dagli uomini di Kadir. La notizia della morte del comandante della polizia sconvolgerà profondamente la nuora Ceylin, i suoi figli Ilgaz e la piccola Defne, così come Cinar, che poco prima di apprendere la tragica fine del padre gli aveva scritto una lettera per comunicargli la sua imminente partenza.

Metin perde la vita per mano degli uomini di Kadir

Segreti di famiglia si prepara a dire addio a uno dei volti più noti presenti fin dalla prima puntata della soap turca. Sarà infatti Metin, il capo della polizia e padre di Ilgaz, Cinar e Defne, a perdere la vita per mano degli uomini di Kadir. Metin, impegnato a dare la caccia al pericoloso boss, riuscirà finalmente a stanarlo con l’intenzione di consegnarlo ai suoi colleghi. Tuttavia, proprio in quel momento, gli uomini di Kadir gli tenderanno un agguato che segnerà per lui un tragico punto di non ritorno. Il comandante perderà la vita, lasciando i suoi figli e la nuora sconvolti dal dolore e aprendo una nuova, drammatica fase nella trama della serie.

Cinar era pronto a fuggire prima di sapere della morte di Metin

Poco prima che la notizia della morte di Metin raggiungerà la famiglia Kaya, Cinar scriverà una lettera al padre e confiderà al nonno Mert il desiderio di lasciare la casa. Mentre Mert cercherà di trattenerlo, l’arrivo improvviso di Ilgaz, Ceylin e Defne cambierà completamente la situazione. Quando tutti apprenderanno del tragico destino di Metin, il dolore esploderà in un pianto collettivo, e la lettera di Cinar, carica di emozione e rimpianto, diventerà uno dei momenti più toccanti delle prossime puntate. Nel frattempo, Mert issarà una bandiera turca sul balcone, un gesto che renderà omaggio ai soldati caduti nell'operazione e che contribuirà a rendere queste scene ancora più intense e struggenti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Kadir ha ricattato Cinar e Osman

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, disponibili su Mediaset Infinity, Kadir ha eliminato il socio di Osman, iniziando a ricattare sia lui sia Cinar. Can, infatti, ha dilapidato al casinò tutto il denaro che avrebbe dovuto riciclare per conto del pericoloso boss, mettendo entrambi in una situazione senza via d’uscita. Osman e Cinar sono così stati costretti a svolgere alcuni lavori loschi per Kadir, tra cui scoprire che fine avesse fatto una ragazza responsabile dell’uccisione di uno dei suoi uomini. Tuttavia, proprio mentre erano sulle sue tracce, Cinar ha fatto una scoperta sconvolgente: quella giovane è la sua prima fidanzata, con cui aveva avuto una relazione durata quattro anni ai tempi del liceo.