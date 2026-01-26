Nel giorno in cui sul web si sta parlando molto dello stop del giudice del Tribunale civile di Milano alla nuova puntata di Falsissimo, Shaila Gatta ha pubblicato e poi rimosso un post che tanti hanno interpretato come una frecciatina neppure troppo velata nei confronti di Alfonso Signorini. L'ex concorrente del Grande Fratello, infatti, su Instagram aveva scritto che con i soldi si potrebbe comprare il silenzio ma che questo non renderebbe le persone migliori.

Lo sfogo che è rimasto in rete pochi minuti

Con chi ce l'ha Shaila? I fan del Grande Fratello se lo stanno chiedendo da quando hanno letto cosa ha scritto la ragazza su Instagram il 26 gennaio, in particolare un paio di frasi pungenti che sono state cancellate dopo pochi minuti.

"Con i soldi si può comprare il silenzio, ma sei una brutta persona comunque. Italia barzelletta", aveva scritto la ballerina in una storia prima di rimuoverla.

shaila conserva sempre un bellissimo ricordo di signorini 💜 pic.twitter.com/SSOQcHJlmC — Paola. (@Iperborea_) January 26, 2026

I followers di Gatta sono stati più veloci di lei, infatti il suo sfogo sta circolando in rete nonostante lei abbia provato a farlo sparire eliminandolo dal suo profilo social.

Un parere che stanno condividendo in tanti, è quello secondo il quale l'ex velina avrebbe commentato in modo velenoso la decisione del Tribunale civile di Milano di accogliere la richiesta degli avvocati di Alfonso Signorini di bloccare la pubblicazione della puntata di Falsissimo prevista per oggi.

Le opinioni degli utenti di X

Le parole di Shaila che molti fan hanno interpretato come una frecciatina nei confronti di Alfonso Signorini, hanno animato la discussione tra i fan del Grande Fratello e non solo.

"Vedo che lei conserva un bellissimo ricordo di Signorini", "Finalmente anche lei ha deciso di parlare", "Ha servito", "Si sta togliendo qualche sassolino dalla scarpa, palese", "Bravissima", "Ha ragione da vendere", "Per me sta sputando nel piatto dove ha mangiato per un anno", "Signorini non l'ha mai trattata bene, quindi ci sta", "Perché ha scritto questa cosa e poi l'ha cancellata?", si legge su X in queste ore.

Le discussioni tra Shaila e Signorini al Grande Fratello

Tra Shaila e Alfonso Signorini ci sono stati diversi scontri nel corso dell'edizione 2024/2025 del Grande Fratello: il conduttore, in particolare, ha rimproverato spesso la ragazza per come si comportava all'interno della casa o per come si vestiva.

Terminata l'esperienza su Canale 5, la ballerina ha preso le distanze dal reality e dalla maggior parte delle persone con le quali ha convissuto per mesi: Gatta ha mantenuto un rapporto d'amicizia con Zeudi e con pochissimi altri ex coinquilini.