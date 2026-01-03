In queste ore sul web si sta parlando molto di un video che Shaila Gatta ha pubblicato su TikTok, un lungo sfogo in cui ha voluto denunciare il presunto comportamento scorretto da parte di una showgirl che reputava amica. La ballerina non ha fatto il nome della persona che l'avrebbe denigrata sia artisticamente che fisicamente, ma ha lasciato intendere che nel recente passato avrebbero passato molto tempo insieme. I fan sono convinti che l'ex velina si riferirebbe ad un'ex concorrente del Grande Fratello, anche se è molto difficile risalire alla sua identità.

Le dure parole di Shaila sui social

Dopo aver smentito le voci che la volevano di nuovo vicina a Lorenzo (si era parlato di un presunto incontro a Napoli il giorno di Natale), Shaila ha fatto parlare di sé per un inaspettato sfogo su TikTok.

"Sono venuta a sapere che una showgirl che potrebbe essere mia nonna, ha sparlato di me. Ha detto che le sto antipatica, peccato che l'ho conosciuta ed era molto carina con me, dev'essere brava a recitare. Ad altri ha detto che fisicamente non mi si può guardare. Non pensavo che l'invidia facesse rosicare anche le donne grandi. Che falsa che è stata con me", ha dichiarato la ballerina sul suo account social.

Nonostante il racconto dettagliato che ha fatto, la ragazza non ha voluto svelare l'identità della showgirl che l'avrebbe denigrata sia come persona che sull'aspetto fisico: "Ridereste se lo sapeste".

Arrivata alla frutta, tenta disperatamente di tornare a galla facendo rumore

Dissing senza prove, accuse a caso, zero fatti.

Ormai è lo specchio delle sue fan più tossiche…..tanto fango, nessuna verità pic.twitter.com/G9uRRQ0VpN — Angelik 🪽 (@stronza2024) January 3, 2026

Le ipotesi sulle ex concorrenti del Grande Fratello

Anche se Shaila non ha fatto il nome della showgirl che avrebbe sparlato di lei, molti fan sono arrivati alla conclusione che potrebbe trattarsi di un'ex concorrente del Grande Fratello.

La ballerina, infatti, ha detto che avrebbe passato molto tempo con la persona in questione e c'è chi ipotizza che potrebbero aver vissuto per un lungo periodo nella casa più spiata d'Italia.

In rete, dunque, si vocifera che l'ex velina potrebbe riferirsi a Carmen Russo, a Maria Teresa Ruta, a Eva Grimaldi o a Stefania Orlando, tutte sue ex coinquiline nel reality di Canale 5.

Gli utenti di X si dividono

Le parole di Shaila hanno un po' diviso chi le ha ascoltate: da un lato c'è chi supporta la ballerina nella sua "denuncia", dall'altro chi è convinto che non avrebbe fornito prove dell'attendibilità del suo racconto e quindi non c'è motivo per cui dovrebbero crederle.

"Un dissing senza prove, solo accuse", "Tanto fango, nessuna verità", "Almeno ci sta dando un po' di dramma", "Che brutta fine che ha fatto", "Fa bene a raccontarlo, lasciatela stare", "Ridicola", "Nel 2026 Shaila pensa ancora che il mondo la invidia", "Lasciatela in pace, ha ragione che nel mondo dello spettacolo c'è tanta cattiveria", si legge su X in questi giorni.