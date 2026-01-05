Shaila Gatta é tornata a parlare agli utenti nel web, raccontando di essere stata vittima di bodyshaming. Sui social, l'ex gieffina ha ammesso di aver ricevuto critiche sulla sua forma fisica da parte di un'ex showgirl.

Shaila Gatta si sfoga su TikTok

"Una showgirl ha detto che sono antipatica e inguardabile”, ha fatto sapere l'ex concorrente di Grande Fratello vip, tornata ad attivarsi sul suo profilo social su TikTok. Shaila Gatta ha raccontato di essere venuta a conoscenza del fatto che un ex stella dello show business, a quanto pare una ex soubrette, avesse commentato la sua forma fisica.

"Ma l’avete vista fisicamente? Non si può guardare”: è questa la frase che una collega showgirl avrebbe pronunciato criticando l'ex gieffina, parole che le sono poi giunte all'orecchio da terzi. Nel raccontare l'accaduto, Gatta non ha rivelato l'identità della showgirl, destando così curiosità nei fan tra gli utenti nel web, che ora si chiedono chi possa averla criticata.

Al di là della critica a lei rivolta la showgirl innominata si sarebbe mostrata amica con Shaila per poi giudicarla in più di un'occasione. Un atteggiamento che Gatta ha tacciato di incoerenza, ipocrisia e invidia provata per effetto della competizione nel mondo dello spettacolo.

L'ex gieffina é ancora single, dopo la rottura con Spolverato

Nell'ultimo periodo Gatta é stata al centro del gossip anche per la sua rottura con Lorenzo Spolverato, avvenuta per una sua scelta comunicata all'ex coinquilino alla finale del reality della casa di Cinecittà condotto da Alfonso Signorini.

I due ex fidanzati sono stati una coppia nata durante il Grande Fratello 2025 (GF), ma la loro relazione è terminata con Shaila che ha definito il rapporto "tossico" e ha sottolineato la sua volontà di "meritarsi il meglio", mentre Lorenzo ha manifestato grande delusione, accusandola di aver messo una "maschera". Diversi rumor in questi mesi la volevano protagonista di tentativi per un riavvicinamento con Spolverato.

Nonostante l'epilogo negativo della lovestory, che ha destato grande delusione dei fan, entrambi hanno però espresso affetto e il desiderio di rimanere in buoni rapporti, seppur con tensioni e frecciate reciproche dopo la loro rottura in amore.