La redazione di Adnkronos riporta che il finale della quinta stagione di Stranger Things, pubblicato il giorno di Capodanno su Netflix, potrebbe non essere l’ultimo: secondo una teoria dei fan, ribattezzata “Conformity Gate”, l’ottavo episodio sarebbe un’illusione creata da Vecna e oggi, 7 gennaio, Netflix potrebbe sorprendere tutti con un episodio segreto, il nono della stagione. L’ipotesi si basa sull’etichetta “Nuovo episodio” apparsa sulla locandina della serie nella home della piattaforma, anche se potrebbe trattarsi di un errore o di un aggiornamento della scheda dello show.

I fratelli Duffer, creatori della serie, avevano però già dichiarato che sapevano da anni come sarebbe finita la storia e che il finale era stato pensato fin dall’inizio.

La teoria del “Conformity Gate” e le speranze dei fan

I fan hanno elaborato la teoria secondo cui il finale sarebbe una manipolazione mentale di Vecna, e che un episodio nascosto potrebbe ribaltare gli eventi dell’ottavo. L’etichetta “Nuovo episodio” nella home di Netflix ha alimentato le speculazioni, anche se non ci sono conferme ufficiali. Molti spettatori faticano ad accettare la fine di una serie che li ha accompagnati per anni, e la speranza di un capitolo in più resta viva.

Il documentario sul dietro le quinte

Il 12 gennaio debutta su Netflix il documentario One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, diretto da Martina Radwan, che racconta il dietro le quinte dell’ultima stagione.

I Duffer avevano già sottolineato che il finale era stato pianificato fin dall’inizio, partendo dagli ultimi quaranta minuti dell’episodio conclusivo, e che se quelli non fossero stati perfetti, non lo sarebbe stato nemmeno il resto.

Al momento non ci sono conferme indipendenti che Netflix abbia in programma un episodio aggiuntivo. La teoria resta confinata al mondo dei fan, mentre la serie sembra aver chiuso il suo arco narrativo.