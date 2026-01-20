La fiction “La Preside”, in onda su Rai 1, ha trionfato nella serata televisiva di lunedì 19 gennaio, catturando l'attenzione di 4.553.000 spettatori e ottenendo uno share del 27,4%. Si conferma così il programma più visto del prime time.

Ascolti in prima serata

Al secondo posto si è piazzato “Zelig 30” su Canale 5, con 2.857.000 spettatori e uno share del 21,9%. A seguire, con risultati molto vicini, “Lo Stato delle Cose” su Rai 3 ha totalizzato 906.000 spettatori (6%), “John Wick – Capitolo 2” su Italia 1 ha raccolto 909.000 spettatori (5,2%) e “La Torre di Babele” su La7 ha raggiunto 917.000 spettatori (4,8%).

Gli altri programmi, come “Quarta Repubblica” su Rete 4 (643.000 spettatori, 5%), “Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana” su Rai 2 (574.000 spettatori, 3,2%), “4 Hotel” su Tv8 (354.000 spettatori, 2,2%) e “Spy” sul Nove (207.000 spettatori, 1,3%), hanno fatto registrare ascolti inferiori.

Access prime time: la sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Nella fascia dell’access prime time, “La Ruota della Fortuna” su Canale 5 ha conquistato 5.641.000 spettatori (26,6% di share), superando “Affari Tuoi” su Rai 1, che ha ottenuto 5.412.000 spettatori (25,4%). Il programma “Cinque Minuti” su Rai 1 ha preceduto “Affari Tuoi” con 4.648.000 spettatori (22,1%), mentre “Gira La Ruota della Fortuna” su Canale 5 ha totalizzato 4.218.000 spettatori (20,1%).

Da segnalare anche il risultato di “Otto e Mezzo” su La7, con 1.832.000 spettatori e l’8,5% di share.

Il successo de “La Preside” conferma la forza della fiction nel panorama televisivo, mentre la competizione nell’access prime time tra Rai 1 e Canale 5 rimane accesa.