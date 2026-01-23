Le nuove puntate di Tempesta d’amore, in onda su Rete 4 alle 10:45 dal 26 al 30 gennaio, porteranno devastanti cambiamenti al Fürstenhof. L’attesissimo matrimonio tra Lale e Theo si trasforma in un dramma che sconvolge tutta la comunità: Theo perde la vita in un tragico incidente proprio quando stava per raggiungere Lale all’altare. Mentre la giovane cerca di farsi forza per organizzare il funerale, la disperazione si diffonde tra amici e familiari. Nel frattempo, Maxi vive con il timore di finire in carcere per il tentato omicidio di Christoph e Alexandra, distrutta dalla fine della relazione con l’uomo, si impegna a difendere la ragazza in tribunale.

Al Fürstenhof si alternano momenti di lutto e tentativi di andare avanti, mentre vecchie e nuove tensioni minacciano gli equilibri tra i protagonisti.

Il sogno spezzato di Lale e Theo e il dolore che travolge il Fürstenhof

La settimana si apre con i preparativi del matrimonio di Lale e Theo, tra emozioni, attese e piccoli intoppi. L’atmosfera, inizialmente carica di gioia, viene spezzata da una tragedia inaspettata: Theo, nel tentativo di raggiungere la sua amata per le nozze, rimane vittima di un fatale incidente stradale. Lale lo trova ferito, riesce a confessargli il suo amore, ma Theo muore tra le sue braccia, lasciando tutti nello sconforto più profondo. Il dolore della perdita è palpabile: Lale, apparentemente forte, si dedica subito all’organizzazione della cerimonia funebre, ma il suo cuore è devastato.

Gli amici cercano di starle vicino, mentre Theodor, sopraffatto dal lutto, decide di allontanarsi dal Fürstenhof. L’hotel si stringe nel ricordo di Theo, con una commovente esibizione di Nicole che accompagna l’addio alla giovane promessa spezzata.

Maxi rischia il carcere, Alexandra contro Christoph e le tensioni tra i personaggi

Mentre il lutto domina l’atmosfera, le tensioni legali e personali non accennano a placarsi. Maxi è terrorizzata dalla possibilità di essere condannata per il tentato omicidio di Christoph: Alexandra, determinata a proteggerla, le promette assistenza legale e si impegna per ottenere una condanna ridotta. Christoph, invece, rinuncia a costituirsi parte civile e tenta senza successo di riconciliarsi con Alexandra, ormai decisa a chiudere ogni legame dopo aver scoperto le sue bugie e manipolazioni.

Mentre Alexandra lotta per Maxi, la giovane viene distratta dall’organizzazione di un torneo di golf affidatole da Werner. Nel frattempo, Michael nasconde a Nicole i problemi di salute legati alla mano e Miro si confida con Vincent su una dolorosa perdita. Al Fürstenhof, Luis e Miro si occupano di rinnovare il menù del ristorante, ma un malinteso rischia di causare un grave incidente in cucina.

Nella puntata precedente di Tempesta d'amore

Nell’episodio andato in onda il 23 gennaio, Maxi ha confessato a Katja e Markus di essersi autodenunciata, rivelando che la sua scelta è stata dettata dal ricatto subito da Christoph ai danni di sua madre. Katja, preoccupata per il futuro della figlia, teme conseguenze irreparabili sulla carriera di Maxi.

Alexandra ha messo in guardia Maxi circa l’imminente processo e ha annunciato che rappresenterà legalmente Christoph. Sul fronte sentimentale, Theo ha sorpreso il padre preparando un discorso per le nozze e, grazie al sostegno di Lale, ha trovato la forza di perdonarlo. Intanto, Shirin ha consegnato a Erik un regalo di Gerry, mentre un piccolo incidente in hotel ha interrotto un momento di intimità tra Ana e Philipp. Shirin ha poi donato a Lale l’abito da sposa della madre, che la giovane ha deciso di indossare alle nozze, sorprendendo Theo. Infine, Alexandra ha affrontato Christoph dopo aver scoperto le sue menzogne, mettendo fine alla loro relazione con fermezza e rabbia.