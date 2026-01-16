Le puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4 dal 19 al 23 gennaio alle 10:45 promettono grandi emozioni e svolte decisive per molti protagonisti. Al Fürstenhof si respirerà un clima teso e ricco di cambiamenti: Maxi prenderà una decisione coraggiosa autodenunciandosi alla polizia, mentre Ana sorprenderà tutti chiedendo a Philipp di sposarla. Intanto, la relazione tra Christoph e Alexandra giungerà a un punto di rottura definitiva, mentre Markus e Katja sembrano finalmente vedere uno spiraglio di serenità. Non mancheranno momenti di commozione e tenerezza, come la scelta dell’abito nuziale di Lale e il tentativo di riconciliazione tra Theo e suo padre.

Maxi si autodenuncia per proteggere Katja: un gesto che cambia tutto

Maxi deciderà di affrontare le proprie responsabilità e si presenterà spontaneamente alla polizia, confessando di aver somministrato un sonnifero a Christoph. Il suo gesto nasce dal desiderio di proteggere la madre dai ricatti dell’uomo, ma rischia di compromettere irrimediabilmente il suo futuro. Katja sarà sopraffatta dall’ansia per le conseguenze che questa scelta potrebbe avere sulla carriera della figlia, mentre Alexandra, mostrando la sua lealtà a Christoph, prometterà di rappresentarlo in tribunale contro Maxi. L’aria al Fürstenhof si farà quindi pesante, con Markus e Katja costretti a fare i conti con le ripercussioni legali e morali della confessione di Maxi.

La tensione tra le famiglie coinvolte raggiungerà livelli altissimi, mentre la giovane dovrà affrontare l’incertezza di un processo imminente.

Amori, proposte e nuove alleanze: Ana sorprende Philipp, Alexandra chiude con Christoph

Sul fronte sentimentale, Ana vivrà un momento di grande coraggio e sentimento: dopo una predizione di nozze ricevuta da una cartomante e la scoperta di un vecchio anello di fidanzamento nel comodino di Philipp, deciderà di chiedergli di sposarla. Philipp, sorpreso dall’iniziativa, esiterà inizialmente, ma l’amore tra i due sembra pronto a superare ogni ostacolo, anche se un imprevisto – l’allarme antincendio provocato dal narghilè di Gerry regalato a Erik – interromperà l’intimità tra loro.

Nel frattempo, Alexandra scoprirà le menzogne di Christoph e, stanca dei suoi continui intrighi e ricatti, metterà fine alla loro relazione con fermezza e rabbia. Sullo sfondo, Lale riceverà in dono da Shirin l’abito da sposa della madre e deciderà di indossarlo, sorprendendo Theo che, dopo un iniziale smarrimento, accetterà questa scelta con amore. Theo stesso, incoraggiato da Lale, troverà il coraggio di perdonare il padre, segnando un nuovo inizio nei loro rapporti familiari.

Nella puntata precedente di Tempesta d'amore

Nell’episodio trasmesso il 16 gennaio, Luis aveva procurato a Greta del tè Matcha prodotto in Baviera, ma a causa di uno scambio di sacchetti con Miro le aveva involontariamente consegnato dell’henne’, costringendola a cambiare all’ultimo momento il dessert per il concorso “La Foglia Verde”.

L’esaminatrice aveva avvertito Greta che questa sostituzione avrebbe potuto influire negativamente sull’esito della gara. Intanto, Markus aveva deciso di allontanarsi per qualche giorno con Vincent, promettendo a Katja di non affrontare Christoph e di riflettere su un modo per neutralizzare il suo ricatto. Philipp aveva comunicato a Markus la sua intenzione di dimettersi e, confidandosi con Ana, aveva confessato di desiderare semplicemente che loro due potessero essere felici insieme. Infine, Greta, informata da Werner, aveva accusato Luis di averle dato appositamente il prodotto sbagliato per sabotare la sua partecipazione al concorso.